Claudia Sheinbaum, presidenta de México, rechazó que Estados Unidos pueda designar a Morena como una organización terrorista como pretexto para intervenir en el país.

“No. Ningún riesgo” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera de este 18 de mayo, Claudia Sheinbaum dijo que no hay ningún riesgo, de la misma a manera que descartó riesgos por la reciente entrega de Gerardo Mérida y Enrique Díaz a Estado Unidos.

La presidenta recordó que hay una transformación en México y que se gobierna para el pueblo, para hacer diferenciar que ya no se toman en cuenta intereses extranjeros.

Claudia Sheinbaum: Donald Trump no me dice que México está gobernado por los narcos

Claudia Sheinbaum reconoció que el presidente Donald Trump ha dicho que México está gobernado por los narcos, pero que no se refiere a ella ni se lo ha dicho personalmente.

Ante ello, dijo que le ha dicho a Trump que en México gobierna el pueblo e insistió que en Estados Unidos se debe combatir el narcotráfico interno, atender la visión de salud pública y combatir el lavado de dinero.

“El presidente Trump lo ha dicho, pero cada vez que hablamos no me lo dice a mi. Ha dicho, en México hay gobiernos de narcos pero no se refiere a la presidenta, y además siempre le he dicho, no es cierto presidente Trump, en México gobierna el pueblo de México” Claudia Sheinbaum

De la misma manera, agregó que no es correcto pensar que la presencia del ejército estadounidense en México va a ayudar.

Claudia Sheinbaum rechaza que se llame a Morena narcopartido

Claudia Sheinbaum señaló que hay quienes mienten en sus columnas de opinión al referirse a un narcogobierno y un narcopartido, en freferencia a Morena.

Señaló que ellos son son “las plumas del viejo régimen” como Raymundo Riva Palacio y otros más que “fueron cooptados por Salinas de Gortari”.

También dijo que son los que estaban pegados a Genaro García Luna y dijo quienes nunca cuestionaron a Felipe Calderón.

Claudia Sheinbaum rechaza que haya pacto criminal

Claudia Sheinbaum también se lanzó contra “los partidos políticos de derecha” quienes le piden que rompa el pacto criminal, “¿cuál pacto criminal?”, respondió.

Dijo que todo ello son mentiras, aunado a afirmaciones como que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador “no hubo detenciones”.