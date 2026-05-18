La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que bloqueó las cuentas de Rubén Rocha Moya y de los otros nueve funcionarios con señalamientos por parte de Estados Unidos.

“La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización a personas políticamente expuestas en Sinaloa. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas… derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos…” UIF. SHCP

Así lo dio a conocer en un comunicado emitido desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este 18 de mayo de 2026.

Claudia Sheinbaum dijo en la mañanera de este 18 de mayo que se trató de una acción “preventiva” luego de que circularan versiones sobre el bloqueo de cuentas de Rubén Rocha Moya desde el 15 de mayo en diversos medios de comunicación.

UIF justifica decisión de bloquear cuentas de Rocha Moya

El comunicado de la UIF no enlistó los nombres de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios pero se refirió a “personas políticamente expuestas en Sinaloa”.

Como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, se trató de “medidas preventivas” en las que los bancos mexicanos emitieron alertamientos ya que mantiene relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos.

Justificó que el objetivo de tomar acciones preventivas es “proteger la integridad del sistema financiero nacional”.

UIF aclara que bloqueo de cuentas a Rocha Moya no implica alguna responsabilidad

La UIF aclaró que las medidas preventivas no constituyen una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, es decir, que no considera necesariamente culpable a Rubén Rocha Moya y los otros señalados de haber cometido un delito.

Señaló que los nombres en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de Garantía de Audiencia, la posibilidad de presentar recursos administrativos y jurisdiccionales.

La UIF dijo que actualmente está analizando información diversa desde una perspectiva técnica, analítica e institucional, como lo haría con cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.