Claudia Sheinbaum aclaró que no existe ninguna investigación contra el almirante Rafael Ojeda Durán, ex titular de la Secretaría de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“No hay líneas de investigación contra el secretario y está abierta una linea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Hay todavía detenciones pendientes hubo detenciones de algunos miembros de Marina… que el propio almirante denunció en su momento… sigue la investigación… hay que esperar que continue y que dé información la Fiscalía (General de la República)” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El pronunciamiento se dio tras la difusión de un audio presentado por Carmen Aristegui, en el que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar, asesinado en 2021, denunció presuntos vínculos de los hermanos Farías Laguna con esquemas de huachicol fiscal en aduanas.

La presidenta de México reiteró que la FGR dará seguimiento a las indagatorias abiertas.

Claudia Sheinbaum resaltó que Rafael Ojeda denunció a integrantes de la Semar

En la mañanera del 19 de febrero de 2026, Claudia Sheinbaum resaltó que José Rafael Ojeda Durán denunció en su momento a otros integrantes de la Semar.

También dijo que la línea de investigación general por huachicol fiscal sigue abierta y que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá dar a conocer los avances en su momento.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ha solicitado a Estados Unidos la extradición de empresarios vinculados los esquemas de huachicol fiscal en aduanas de México.

Fernando Guerrero Alcantar fue asesinado tras denunciar huachicol fiscal en aduanas

Fernando Rubén Guerrero Alcantar fue comisionado por la Semar para trabajar en aduanas marítimas desde enero de 2021, cuando en el sexenio del ex presidente Andres Manuel López Obrador (AMLO) se le asignaron las aduanas a las Fuerzas Armadas a fin de combatir la corrupción.

El ex funcionario denunció a otros mandos y personas allegadas a los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farias Laguna pero cuando pidió vacaciones y solo la Semar sabía su paradero, fue asesinado.

En el audio divulgado por la periodista Carmen Aristegui, Fernando Rubén Guerrero Alcantar acepta que recibió dinero, revela vínculos, acciones y “caprichos” en torno a los hermanos Farias Laguna. También se escucha a Rafael Ojeda decir “yo no estoy metido en eso”.

La idea de ellos era generar recursos con clientes propios en las aduanas en beneficio de los hermanos Farias Laguna y sus caprichos, reveló en el audio.