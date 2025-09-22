Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina en el sexenio anterior, declaró que no entregó ningún expediente o pruebas al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, sino que se reunió con él en una conversación que calificó entre amigos en algún momento de 2024, de acuerdo con La Silla Rota.

El tema del que hablaron fue el tráfico ilegal de combustible o huachicol que el fiscal general Alejandro Gertz Manero reveló el pasado día 7 de septiembre en la conferencia de prensa en la que se anunció la detención del sobrino del exsecretario de Marina, Manuel Roberto Farías Laguna.

De acuerdo con La Silla Rota, ni la Marina, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, habían tenido conocimiento de la existencia de un expediente elaborado por integrantes de la Marina durante la pasada administración sobre una eventual complicidad de mandos de la Marina en el negocio del huachicol.

¿Filtración de expediente contra marinos salió de la FGR?

Las fuentes de La Silla Rota señalaron que sus fuentes son tres integrantes de dependencias, quienes señalan que pudo haber ocurrido una fuga de información de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre estas investigaciones tras la publicación de el diario Reforma y Latinus el pasado 6 de septiembre.

La filtración habría dado pie adelanto del anuncio al día 7 de septiembre, pues estaba programado para efectuarse el lunes 8 de septiembre.

La investigación de la Marina se habría llevado a cabo por la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) y las fuentes no confirmaron ni desmintieron que esta se haya apoyado en alguna agencia de seguridad de Estados Unidos.

De acuerdo con las Fuentes de La Silla Rota, la investigación fue entregada en julio pasado a la FRG para su validación y la solicitud de órdenes de aprehensión.

La información que dio a conocer Reforma y Latinus fue extraída del reporte elaborado por la Marina y no por el expediente que finalmente integró la FGR.

Expediente filtrado a Reforma y Latinus se hizo antes de conferencia donde anunciaron detención de Manuel Roberto Farías Laguna

Cabe recordar que esa conferencia de prensa fue en la que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que respeta a la Marina y que los presuntos delitos de algunos integrantes no representan a la institución.

Fue la misma en la que se anunció la detención de 15 personas en diversos operativos entre ellas el sobrino de el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, de nombre Manuel Roberto Farías Laguna.