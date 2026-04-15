Manuel Roberto Farías, marino señalado de huachicol fiscal, insiste y volvió a envuar una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en el que volvió a denunciar violación al debido proceso.

“El motivo de la presente, como de las anteriores misivas, es solicitar su valiosa intervención ya que se me está vulnerando el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada” Manuel Roberto Farías Laguna. Marino señalado de huachicol fiscal

Manuel Roberto Farías Laguna escribió nuevamente su carta de puño y letra en la que denunció que la Marina no ha dado la información solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Manuel Roberto Farías Laguna pide a Claudia Sheinbaum interceder ante la Marina

Manuel Roberto Farías Laguna dijo que la justificación de la Marina ante al Fiscalía General la República (FGR) es que no va a proporcionar información para el caso debido a que es información reservada por probables afectaciones a la seguridad nacional.

“Le solicito… su valiosa intervención, que Marina proporcione la información soltada…” Manuel Roberto Farías Laguna. Marino señalado de huachicol fiscal

Así lo dijo tras siete meses en la cárcel y seis meses de investigación, tiempo en el que dijo está interesado en que se compruebe la verdad.

La falta de información, relató, ha generado un “estado de indefensión” pues dijo que es la única forma de mostrar su inocencia”.

En la carta destacó que tiene una carrera de 33 años al interior de la Marina y que negarle información lo aleja de los principios de legalidad a los que tiene derecho por ser mexicano.

En su carta firmada el 13 de abril de 2026, dijo que ha sido objeto de otros actos arbitrarios como su baja en noviembre de 2025, lo que deja en indefensión a su familia.

Manuel Roberto Farías Laguna ruega a Claudia Sheibaum luego de que su abogado se lanzó contra la presidenta

La carta se da luego del comunicado del abogado Epigmenio Mendieta del 10 de abril de 2026 en el que acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de orientar una condena anticipada contra los hermanos Farías Laguna y dar linea a jueces al considerar que sí cometieron huachicol fiscal.

El abogado Epigmenio Mendieta dijo que aún no hay una sentencia y desde el poder ejecutivo, mediante las conferencias mañaneras, hay una juicio paralelo.