Murió Javier Coello Trejo, abogado y exprocurador llamado “Fiscal de Hierro” a los 77 años de edad, este domingo 24 de mayo de 2026.

La noticia de la muerte del defensor fue confirmada por el senador Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hoy 24 de mayo.

Manuel Velasco describió a Javier Coello Trejo como “un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso desde la abogacía y el servicio público”.

Lamento profundamente el sensible fallecimiento del Lic. Javier Coello Trejo, un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso desde la abogacía y el servicio público. Leal a su valores y principios que defendió con firmeza y valentía. 1/2 pic.twitter.com/bLv6fGmH3P — Manuel Velasco (@VelascoM_) May 24, 2026

Familiares y amigos velarán a Javier Coello Trejo

Por su parte, la familia Coello Zuarth también hizo pública la muerte del abogado Javier Coello Trejo.

Informaron que el abogado será velado este domingo 24 de mayo en Gayosso Lomas Memorial, ubicado en la carretera México-Toluca 5210 en La Rosita, El Yaqui, Cuajimalpa de Morelos, a partir de las 8 p.m.

La familia Coello Zuarth agradeció profundamente todas las muestras de cariño, compañía y oraciones en este momento tan difícil para ellos.

También afirmaron que el abogado vivió con lealtad, honestidad y amor siendo siempre recto a sus valores y digno al final.

Familiares y amigos velarán a Javier Coello Trejo (Especial)

Los casos más emblemáticos de Javier Coello Trejo

Además de ser conocido como el “Fiscal de Hierro”, Javier Coello Trejo, tuvo una amplia carrera en el derecho, que lo llevó a ser el entonces titular de la Procuraduría General de la República durante el sexenio de José López Portillo.

A lo largo de su carrera se enfrentó a diferentes casos como abogado defensor y demandando a distintos personajes de la política mexicana. Además, fundó el conocido despacho jurídico Coello Trejo y Abogados en 1984.

Entre sus casos más emblemáticos y conocidos de los últimos años destacan: