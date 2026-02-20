Los hermanos Farías Laguna pidieron a través de su abogado, Epigmenio Mendieta, que su tío Rafael Ojeda, ex titular de la Secretaría de Marina (Semar), declare tras darse a conocer un audio en el que él es alertado de una red de huachicol fiscal al interior de aduanas.

“¿Quiénes tendrían que ser citados a esta carpeta de investigación? Los nombres han ido surgiendo de manera natural, me parece que hoy está obligado (Rafael Ojeda). Hay la necesidad de que pueda informar en qué fecha fue esa reunión, quién estuvo presente”. Epigmenio Mendieta. Abogado de hermanos Farías Laguna

Epigmenio Mendieta dijo a Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula que Rafael Ojeda “está obligado” a declarar tras el audio inédito en el que se comprueba que sí estaba enterado de la situación.

El día anterior 19 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay una línea de investigación contra Rafael Ojeda tras el audio filtrado a Aristegui Noticias.

“No hay líneas de investigación”: Sheinbaum fija postura sobre el titular de la Semar (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Abogado de hermanos Farías Laguna acusa a Rafael Ojeda de ocultar información

El abogado Epigmenio Mendieta dijo que Rafael Ojeda siempre estuvo informado del caso de huachicol fiscal y que habló con los hermanos Farías Laguna, quienes le negaron los señalamientos de participar en la red al interior de aduanas.

El abogado acusó que la Semar de Rafael Ojeda ocultó información, ya que ese audio filtrado por Carmen Aristegui no es parte del expediente, por lo que pidió que se resguarde por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y se integre a la investigación.

Por ello, debería informar no solo las fechas, sino quiénes participaron en dicha reunión, además de aclarar sus declaraciones sobre sacar a la luz el caso o cambiar a la “bola de cabrones” implicados en la red de huachicol fiscal.

También aseguró que Fernando Farías Laguna tiene mensajes en su celular donde Rafael Ojeda estaba enterado de los señalamientos y lo cuestionaba sobre ellos.

La razón por la que los hermanos Farías Laguna siguen en la Marina (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Subalternos de hermanos Farías Laguna usaron sus nombres para crear red de huachicol fiscal, asegura abogado

El abogado de los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna dijo que el audio presentado en Aristegui Noticias revelaría que los subalternos usaron sus nombres para crear la red de huachicol fiscal sin que ellos pertenecieran a la misma.

“Él (Fernando Rubén Guerrero Alcantar) se va dando cuenta que hay algunos subalternos, vinieron utilizando su nombre sin su autorización, hay abuso de confianza de algunos colaboradores, ellos no eran quienes estaban haciéndose cargo de la organización criminal. Utilizan su nombre, utilizan el cargo que tenían… no es cierto que ellos formaban parte de la red criminal” Epigmenio Mendieta. Abogado de hermanos Farías Laguna

Hermanos Farías Laguna no se benefician de asesinato de Fernando Rubén Guerrero Alcantar: abogado

El abogado negó que los hermanos Farías Laguna se hayan beneficiado del asesinato de Fernando Rubén Guerrero Alcantar, quien aparece en el audio hablando con el almirante Rafael Ojeda Durán y denunciando la red criminal, además de dejar escrita una carta de 75 párrafos.

Por el contrario, señaló que de estar vivo habría sido el testigo ideal para explicar quienes sí estaban en la red de huachicol fiscal y que subalternos usaron sus nombres.