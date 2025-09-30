Adán Augusto López Hernández, coordinador de senadores de Morena, dijo aseguró que el movimiento de Morena lo apoya aunque no se vea al exterior y que las filtraciones sobre sus ingresos millonarios vienen de la derecha ya que es una forma de cobrarse sus acciones como secretario de Gobernación en el sexenio anterior.

Así lo dijo en entrevista con Ciro Gomez Leyva para rechazar las acusaciones de personajes como Alejandro Moreno y para destacar que tiene el apoyo de sus compañeros al interior de Morena.

Adán Augusto López dijo que los ataques en su contra son la forma de cobrar cuentas de la derecha y dejó ver que podrían tener que ver con su trabajo con secretario de Gobernación o con las negociaciones al inicio de su coordinación de senadores cuando se votó la reforma al Poder Judicial.

“Me apoyan como lo dije, la gran mayoría de los compañeros del movimiento… esta es una estrategia muy claramente definida desde la derecha, desde grupos de interés que se vieron o se sintieron afectados desde la época que nosotros estuvimos ahí en la Secretaría de Gobernación y ahora dicen es que hay reforma judicial… es su manera de cobrar cuentas ¿Tú crees que me vas a preocupar lo que dice Alejandro Moreno?” Adán Augusto López. Coordinador de senadores Morena

Adán Augusto López señala que algún día revelará quién filtró sus ingresos millonarios

Adán Augusto López dijo saber de parte de quién o quiénes vienen las filtraciones y los señalamientos en su contra.

Y es que dijo que ha sido “políticamente efectivo” o “eficaz al movimiento y hemos cumplido” y esa forma de negociación ha molestado a otros, en referencia a la oposición.

Señaló que algún día va a decir quiénes fueron y por qué salió la información en el noticiero estelar de N+, demás de descartar que haya sido “fuego amigo”.

Adán Augusto López desea que le vaya bien a Hernán Bermúdez Requena y que afronte su proceso

Sobre Hernán Bermúdez Requena, Adán Augusto López dijo que “yo le deseo que afronte su proceso y que le vaya bien”.

Reiteró que “evidentemente” lo conoce pero no lo volvería a nombrar como funcionario.

El exaspirante presidencial dijo que tiene la conciencia tranquila sobre Hernán Bermúdez Requena y que ningún área de seguridad le dio información al respecto cuando era titular de Gobernación.