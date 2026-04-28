Él es Sharim Guzmán, víctima de Naasón Joaquín en Iglesia La Luz del Mundo y que ha denunciado abusos sexuales, estructuras paramilitares y corrupción dentro de dicha organización.

Como activista, Sharim Guzmán ha exigido a las autoridades investigar a la Iglesia La Luz del Mundo, pues considera que Naasón Joaquín no actuó solo.

¿Quién es Sharim Guzmán, víctima de Naasón Joaquín en Iglesia La Luz del Mundo?

El nombre de Sharim Guzmán ha destacado por ser una víctima de Naasón Joaquín en la Iglesia La Luz del Mundo.

Sharim Guzmán, víctima de Naasón Joaquín en Iglesia La Luz del Mundo (Tomada de video)

Sharim Guzmán es un activista, exintegrante de la Iglesia La Luz del Mundo que ha denunciado abusos sexuales, estructuras paramilitares y corrupción dentro de dicha organización.

Fue una de las víctimas que destapó el escándalo de abusos sexuales cometidos por el líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos.

Acusado de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la iglesia La Luz Del Mundo, por lo que fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión.

Sharim Guzmán se ha convertido en una voz crítica y activa en la búsqueda de justicia para los exmiembros de la Iglesia La Luz del Mundo.

¿Cuántos años tiene Sharim Guzmán, víctima de Naasón Joaquín en Iglesia La Luz del Mundo?

No hay información pública sobre la fecha de nacimiento de Sharim Guzmán, por lo que se desconoce su edad.

¿Quién es la esposa de Sharim Guzmán, víctima de Naasón Joaquín en Iglesia La Luz del Mundo?

Sharim Guzmán se encuentra casado con Sóchil Martin, ambos han denunciado los abusos dentro de la Iglesia La Luz del Mundo.

¿Qué signo zodiacal es Sharim Guzmán, víctima de Naasón Joaquín en Iglesia La Luz del Mundo?

Al no tenerse la fecha exacta de nacimiento de Sharim Guzmán, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Sharim Guzmán, víctima de Naasón Joaquín en Iglesia La Luz del Mundo?

Azteca Noticias informó que Sharim Guzmán no permitió que su hija fuera a la Iglesia La Luz del Mundo, por lo que comenzaron a verlo como alguien que cayó en las manos de Satanás.

Sharim Guzmán, víctima de Naasón Joaquín en Iglesia La Luz del Mundo (Tomada de video)

¿Qué estudió Sharim Guzmán, víctima de Naasón Joaquín en Iglesia La Luz del Mundo?

No se tiene información exacta sobre los estudios de Sharim Guzmán.

¿En qué ha trabajado Sharim Guzmán, víctima de Naasón Joaquín en Iglesia La Luz del Mundo?

De acuerdo con Azteca Noticias, Sharim Guzmán se encargaba de ayudar a la Iglesia Luz del Mundo a conseguir “techos o iglesias o sus casas o becas”.

Actualmente Sharim Guzmán es un activista que ha denunciado los abusos de la Iglesia Luz del Mundo.

Sharim Guzmán, víctima de Naasón Joaquín, acusa protección política a la Iglesia La Luz del Mundo

Sharim Guzmán ha denunciado la existencia de una estructura tipo “cártel” dentro de la Iglesia La Luz del Mundo, que incluiría grupos armados, vigilancia extrema y el presunto reclutamiento de menores.

Además, denunció la existencia de infraestructura oculta, como túneles, dentro de Hermosa Provincia, Jalisco.

De manera activa, Sharim Guzmán ha pedido investigar a la Iglesia La Luz del Mundo, pues considera que Naasón Joaquín García no actuó solo y habría más responsables.

Sharim Guzmán denunció impunidad histórica y vínculos políticos de alto nivel que han permitido que la Iglesia La Luz del Mundo actúe sin consecuencias legales.

Ha señalado que la organización ha tejido una red de corrupción e impunidad interna y externa que busca silenciar a quienes intentan denunciarlos.