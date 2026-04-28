Shamir Guzmán, una de las víctimas de Naasón Joaquín García, aseguró que la reapertura de la investigación es importante; sin embargo, también se debe llevar ante la justicia a quienes lo encubrieron.

“Lo más importante aquí es señalar cuáles quiénes son los cómplices de Naasón, Joaquín, que son los que deben de estar tras las rejas” Shamir Guzmán, víctima de Naasón Joaquín

De acuerdo con Shamir Guzmán, esta es una oportunidad para todas las víctimas de obtener justicia con la reapertura de la investigación, ahora por trata de personas y crimen organizado.

“No lo hizo solo”: Víctima de Naasón Joaquín pide justicia contra cómplices

De acuerdo con la víctima de Naasón Joaquín, si bien representa un avance que se retome la investigación en contra del líder de La Luz del Mundo, se debe llevar ante la justicia a sus cómplices.

De acuerdo con Shamir Guzmán, no sólo se trata de delitos de Naasón Joaquín García, sino de obispos, ministros e incluso políticos que lo encubrieron dentro de la institución religiosa.

“Lo más importante es obtener justicia…y sobre todo que Nazón Joaquín no lo hizo solo. Entre ellos hay personajes tanto internos dentro de la cúpula de poder como lo son los obispos, ministros… la otra parte es la parte de los actores políticos de la Luz del Mundo que siguen generando ellos un beneficio o siguen haciendo un tráfico de influencias a través del gobierno en favor de la Luz del Mundo” Shamir Guzmán, víctima de Naasón Joaquín

Shamir Guzmán recordó que la madre de Naasón Joaquín, Eva García López, así como su sobrino, también se encuentran en prisión por tráfico de personas, lavado de dinero y delitos sexuales.

Sin embargo, hay actores de La Luz del Mundos que deben ser llevados ante la justicia, como:

Silem García Peña: Vocero de la Luz del Mundo, prófugo

Azalia Rangel: señalada como “brazo derecho” de Naasón Joaquín, prófuga desde hace 7 años

Rosa Sosa: el “brazo derecho” de Samuel Joaquín, padre de Naasón Joaquín. prófuga

Asimismo, señaló la importancia de que sean investigados actores políticos como:

Israel Zamora

Rogelio Zamora Barradas

Sharim Guzmán enfatizó que la reapertura del caso contra Naasón Joaquín es crucial precisamente para los cómplices que lo ayudaron a encubrir los abusos o que participaron en los delitos de trata de personas y crimen organizado, también enfrenten la justicia.