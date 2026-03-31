Familiares de José Guadalupe Ramos exigen justicia por la muerte del mexicano quien perdió la vida tras estar bajo custodia de ICE en Adelanto, California, Estados Unidos.

“Y queremos que mi esposo tenga justicia, porque él no merecía morir así”. Antonia Tovar, esposa de José Guadalupe Ramos

Hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no se ha comunicado con la familia de José Guadalupe Ramos, sin embargo, sí señalaron que era un migrante indocumentado.

Familiares de José Guadalupe Ramos exigen justicia tras su muerte en custodia de ICE

En conferencia de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los familiares de José Guadalupe Ramos, exigieron justicia y esclarecer las causas que derivaron en su muerte el 25 de marzo.

La esposa e hijos de José Guadalupe Ramos destacaron que el connacional no era ningún criminal, sino un hombre responsable y trabajador que no merecía morir así.

Por lo mismo, su familia merece saber la verdad, porque su muerte no es una manera en que alguien deba perder a alguien, con todo el dolor que les dejó a sus hijos, su esposa y sus hermanos.

Igualmente, la familia de José Guadalupe Ramos llamó a que ICE dé a conocer la causa de muerte, ya que pese a que han pasado 5 días, el organismo no se las ha informado.

Entre lágrimas, la familia de José Guadalupe Ramos, migrante mexicano fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, expresó su dolor y exigió justicia durante una conferencia en el Consulado General de #México en #LosÁngeles.



📹: ESPECIAL pic.twitter.com/2knKTU1kaH — RTN Medios (@rtnmedios) March 30, 2026

Los familiares de José Guadalupe Ramos mencionaron que su caso no es el primero bajo custodia de ICE, por lo que exigen justicia para todas las familias que han perdido a alguien de esta manera.

ICE revictimiza a José Guadalupe Ramos: lo señalan como indocumentado con antecentes

En la misma conferencia, el abogado de la familia de José Guadalupe Ramos, Jesús Eduardo Arias también denunció revictimización de parte de ICE en contra del mexicano, ya que lo señala de criminal.

ICE señaló tras su muerte que José Guadalupe Ramos era un indocumentado por presuntos antecedentes penales, ya que fue condenado por posesión de sustancias controladas y robo.

Sin embargo, Jesús Eduardo Arias aclaró que José Guadalupe Arias no fue ni siquiera convicto, por lo que los señalamientos de ICE de haber cometido delitos graves, son lamentables.

Asimismo, dio a conocer que ICE no ha llamado a los familiares de José Guadalupe Ramos, por lo que realizarán su propia investigación forense para determinar la causa de muerte.