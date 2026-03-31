El Consulado General de México en Los Ángeles aseguró que las muertes de mexicanos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) evidencian fallas sistémicas, insuficiencias operativas y posibles negligencias en los protocolos de las autoridades estadounidenses.

Durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, California, el consulado mexicano informó sobre las acciones legales que emprenderá el Gobierno de México ante el fallecimiento de migrantes mexicanos en centros de detención del ICE.

Con el deceso del mexicano José Guadalupe Ramos-Solano, suman 14 connacionales fallecidos mientras estaban bajo custodia del ICE.

México señala fallas sistémicas tras muertes de mexicanos en centros de detención del ICE

Durante la conferencia, Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería mexicana, afirmó que estos casos reflejan graves problemas estructurales en el sistema de detención migratoria de Estados Unidos.

“Consideramos que estos decesos revelan fallas sistémicas, insuficiencias operativas y posibles negligencias que contravienen los propios protocolos y normas de Estados Unidos, así como los estándares internacionales de derechos humanos” Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería de México

A Mexican official called out the deaths of immigrants detained at ICE facilities during a press conference at the Mexican consulate in Los Angeles. Diplomat Vanessa Calva Ruiz said the deaths "reveal systemic failures, operational deficiencies and possible negligence." pic.twitter.com/jcoubGEvX1 — Reuters (@Reuters) March 31, 2026

La funcionaria explicó que personal consular mexicano ha detectado condiciones deficientes en los centros de detención migratoria, entre ellas:

Infraestructura inadecuada

Atención médica insuficiente

Ausencia de mecanismos efectivos de vigilancia y prevención

Estas condiciones, advirtió, ponen en riesgo la vida y la dignidad de las personas detenidas.

Denuncian condiciones insalubres y falta de atención médica en centros del ICE

Autoridades mexicanas también señalaron otras problemáticas detectadas en los centros de detención del ICE, entre las que destacan:

Condiciones insalubres

Uso de aislamiento punitivo

Atención limitada a necesidades básicas, incluidos servicios médicos y de salud mental

Falta de acceso al aire libre

Deficiencias en la nutrición y el suministro de agua

Condiciones sanitarias deficientes

Por su parte, Carlos González, cónsul de México en Los Ángeles, afirmó que también se ha detectado falta de comunicación entre autoridades migratorias y las familias de los detenidos.

“Es casi nulo el flujo de información entre las autoridades federales de migración y las familias de las personas detenidas” Carlos González, cónsul de México en Los Ángeles

México se suma a demanda contra el ICE por muertes de migrantes

Durante la misma conferencia, el Gobierno de México anunció que participará en la demanda L.T. Mesrobian, presentada por la organización Public Counsel en Los Ángeles, relacionada con las condiciones de detención de migrantes bajo custodia del ICE.

México se integrará al proceso legal bajo la figura de “amicus curiae”, con el objetivo de aportar información y argumentos sobre los casos de mexicanos fallecidos en estos centros.

Además, el gobierno mexicano informó que presentará una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses.