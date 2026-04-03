Estados Unidos entregó a sus familiares el cuerpo de Royer Pérez-Jiménez, migrante muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El cuerpo llegó en un féretro de metal a Chiapas el jueves 2 de abril de 2026 tras una primera escala en Ciudad de México (CDMX) desde el condado de Glades, Florida.

En el marco de la velación del cuerpo, el cuerpo de Royer Pérez-Jiménez fue cambiado a un ataúd de madera, como indican las tradiciones de su localidad y será sepultado este sábado 4 de abril.

Familia de Royer Pérez Jiménez exige justicia y esclarecer supuesto “suicidio”

Familiares del migrante mexicano de 19 años exigieron justicia para esclarecer el supuesto “suicidio” del cual dudan.

A pesar de que la primera versión de las autoridades del ICE apuntó a un suicidio, no presentaron documentos que den una versión amplia del caso.

Únicamente el cuerpo de Royer Pérez-Jiménez llegó con una una especie de acta de defunción que indica el supuesto “suicidio” y que lo único que detalla que este fue encontrado “colgado”.

El documento entregado fue expedido por el estado de Florida, Estados Unidos, con fecha de 20 de marzo, cuatro días de la muerte, pero piden a las autoridades del estado de Chiapas apoyarlos para solicitar el esclarecimiento del caso.

¿Quién fue Royer Pérez-Jiménez?

Royer Pérez-Jiménez migró a Estados Unidos cuando tenía 15 años desde la comunidad de Noctic, en San Juan Chamula, Chiapas.

El joven de ya 19 años trabajaba en restaurantes en el estado de Florida.