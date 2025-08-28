Morena sustituye a Gerardo Fernández Noroña con una mujer; Laura Castillo Juárez será la presidenta de la Cámara de Senadores.

A partir del próximo 1 de septiembre, Laura Castillo Juárez será la presidenta de la Cámara de Senadores quién entrará a este cargo en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, quién ya concluyó su periodo en la presidencia de los senadores.

La senadora Laura Castillo Juárez será acompañada por otras mujeres en esta nueva designación.

Morena sustituye a Fernández Noroña con una mujer; Laura Castillo Juárez será la presidenta de la Cámara de Senadores; agradece su nombramiento

Tras llegar a un acuerdo el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sustituyó a Fernández Noroña con una mujer y nombró a Laura Castillo Juárez como la nueva presidenta de la Cámara de Senadores.

Por su parte la senadora Laura Castillo Juárez agradeció este nombramiento a través de sus redes sociales.

Sostuvo que en su nuevo encargo estará “avanzando en la la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar“.

Asimismo detalló que seguirá con este camino y que pondrá todo su empeño para el trabajo legislativo que adelanta que será institucional, además de qué mantendrá en alto y con orgullo su afiliación con origen en la izquierda.

“Agradezco la confianza y el apoyo de mis compañeras y compañeros de bancada, por haberme elegido para presidir la mesa directiva de este Honorable Senado de la República. Seguiremos avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar. Continuaremos por este camino, voy a poner todo mi empeño para el trabajo legislativo. Seré institucional y no claudicaré a mis principios, mantendré en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el bien del pueblo de México. ¡Gracias!” Laura Castillo Juárez, nueva presidenta de la Cámara de Senadores en X

Además de Laura Castillo Juárez en esta nueva Mesa Directiva de la Cámara de Senadores la acompañan:

Verónica Camino Farjat, vicepresidenta de la Cámara de Senadores

María Kantún, secretaria de la Cámara de Senadores

Mariela Gutiérrez, secretaria de la Cámara de Senadores

Morena nombra a Laura Castillo Juárez será la presidenta de la Cámara de Senadores; esto opinaba Noroña de dar la presidencia de los senadores a una mujer

En entrevista con la periodista del Senado, Leticia Robles de la Rosa, indicó con Azucena Uresti por Radio Fórmula cuál era la opinión de Gerardo Fernández Noroña de dar la presidencia de la Cámara de Senadores a una mujer.

Con un comentario que fue calificado como misógino, Leticia Robles de la Rosa citó a Gerardo Fernández Noroña quién dijo que “una mujer no va a poder controlar las sesiones en el Senado porque se ponen muy intensas básicamente por Lilly Téllez”.

“Dice que una mujer no va a poder controlar las sesiones en el Senado porque se ponen muy intensas básicamente por Lilly Téllez. Y entonces dice que se necesita tener alguien cómo él para que puedan estar controlando" Leticia Robles de la Rosa, periodista del Senado

Con lo que Leticia Robles de la Rosa argumenta que por esta razón Gerardo Fernández Noroña buscaría quedarse con la vicepresidencia de la Cámara de Senadores al menos por un año más.