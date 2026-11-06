El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer cómo serán las boletas para elegir a diputaciones federales en las elecciones 2027.

En este proceso democrático, aparecerán en el siguiente orden los partidos:

PAN

PRI

Partido Verde

PT

Movimiento Ciudadano

Morena

PAZ

Somos

Candidato independiente

Así serán las boletas para elegir diputaciones federales en las elecciones 2027 (Vía X)

Además, se informó que en el 2027 se reutilizarán las urnas, canceles, mamparas y otros materiales, lo que permitirá ahorrar 806.9 millones de pesos.

PAZ y Somos aparecerán en las boletas para elegir diputaciones federales en las elecciones 2027

Este jueves 5 de noviembre, el Consejo General del INE avaló el diseño e impresión de la boleta para elegir diputaciones federales en 2027.

Entre las principales adecuaciones destacan la incorporación de las insignias de los nuevos partidos políticos que se integran: PAZ y Somos.

La metodología aplicada se sustentó en un dictamen de la UAM emitido en 2021, lo que brinda mayor certeza jurídica al procedimiento.

Además, las fuerzas políticas acompañarán la revisión de las pruebas de impresión y el seguimiento a la producción de la documentación comicial.

Bajo el principio de equivalencia perceptual, la distribución visual de los logotipos en la boleta se realizará de manera equitativa.

También se consideran medidas de seguridad reservadas en boletas y actas para prevenir falsificaciones. INE

Cámara de Diputados (Daniel Augusto)

100 millones de boletas electorales se imprimirán para elegir diputaciones en el 2027

El acuerdo aprobado prevé la impresión de más de 100 millones de boletas electorales en aproximadamente 20 días, con una producción estimada de cinco millones por día.

La documentación será producida por Talleres Gráficos de México, al contar con la infraestructura y condiciones de seguridad requeridas para atender la producción nacional.