Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, dio a conocer que la etapa de designación de coordinadores estatales ya quedo cerrada y ahora se centrarán en el tema de distritos locales rumbo al proceso de 2027.

“Ya acabo nuestro proceso de coordinaciones estatales… no vamos a regresar a ningún cambio” Citlalli Hernández, presideta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

La morenista dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, que ha habido diálogo y que no van a regresar a hacer un cambio a menos que sea por una situación de extrema fuerza mayor.

Citlalli Hernández se refirió a los dichos de Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo (PT), quien habló de la repetición de una encuesta para el estado de Michoacán, la cual descartó totalmente la morenista.

Morena pasa a etapa de coordinaciones distritales y analiza más de 20 mil perfiles

Citlalli Hernández señaló que en el partido van a seguir avanzando, ahora con las coordinaciones distritales y municipales para lo cual ya analizan más de 20 mil perfiles y pronto se va a anunciar la convocatoria.

“Estamos terminando la revisión de más de 20 mil perfiles de aspirantes a las coordinaciones distritales a los municipios e incluso vamos a emitir muy pronto la convocatoria” Citlalli Hernández, presideta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Moreda cierra proceso de coordinaciones estatales y pasa a distritales

Citlalli Hernández dejó claro que ya quedó cerrado el proceso de coordinaciones estatales rumbo al 2027, por lo que los 17 nombramientos quedan sin modificaciones, a menos que haya alguna situación de extrema fuerza mayor.

Sobre la insistencia de rehacer encuestas, dijo que hablar de emprender una una encuesta genera confusiones ante los simpatizantes.

La extitular de la Secretaría de las Mujeres aseguró que el método fue claro, las encuestas se dieron a conocer y resaltó que en varios estados coincidieron en la participación de perfiles competitivos.

Hernández insistió que las coordinaciones estatales ya están cerradas, aunque aún se trabaja en procesos de sanación en algunos estados.