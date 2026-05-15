¿Qué pasó en Plaza Mítikah? Reportan disparo accidental en El Palacio de Hierro.

El pasado jueves 14 de mayo, se dio una movilización policiaca en Plaza Mítikah, ubicada en la alcaldía Benito Juárez en CDMX.

Reportan disparo accidental en El Palacio de Hierro de Plaza Mítikah

De acuerdo con reportes, un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) resultó herido en el muslo derecho por un disparo accidental.

El oficial de la PBI manipulaba su arma cuando se le escapó un tiro.

Ante tal situación, los servicios de emergencia, en conjunto con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX, acudieron al lugar de los hechos.

Se reveló que el policía fue trasladado a una unidad médica para ser atendido.

De acuerdo con El Palacio de Hierro, al elemento de la Policía Bancaria e Industrial se le llevó al Hospital San Ángel Inn.

Ahí recibió la atención médica y por el momento se reporta estable de salud.

Centro comercial Mitikah (Tomás Acosta Ordaz)

La tienda departamental puntualizó que en ningún momento se tuvo una situación de riesgo donde clientes y colaboradores de la compañía estuvieran en peligro.

Además, El Palacio de Hierro informó que ya colabora con las autoridades de la CDMX y la empresa privada de seguridad para esclarecer los hechos ocurridos en la Plaza Mítikah.

Por su parte, tras informarse los hechos, se descartó la hipótesis que circuló en redes donde se afirmaba que se había tratado de un asalto a El Palacio de Hierro.