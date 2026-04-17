El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México (Edomex), presentó una iniciativa para reducir la tenencia a los autos y crear un sistema de pagos fijos.

La iniciativa fue presentada por el diputado del PVEM, Héctor García, quien plantea la modificación del Impuesto sobre Tenencia e incluir a otros autos del pago.

Tal como apuntó el diputado del Edomex, la iniciativa tiene como propósito aportar una mayor recaudación, ya que la tenencia y emplacamiento a veces es realizada en otros estados.

PVEM presenta iniciativa para reducir la tenencia a autos del Edomex

El diputado del PVEM presentó ante el Congreso del Estado de México una nueva iniciativa para reducir la tenencia vehicular en la entidad.

Tenencia vehicular en el Edomex: iniciativa busca reducirla (Cortesía)

La iniciativa busca que se establezcan tarifas según el precio del automóvil con la reforma de la fracción I Bis del artículo 60 E del Código Financiero del Edomex:

De 0 a 550 mil pesos: 575.91 pesos en pago de tenencia

De 550 mil a 638 mil pesos: mil 036.64 pesos

De 638 mil a un millón de pesos: 2 mil 500 pesos

De 1.5 millones a 2.5 millones: 30 mil pesos

De 2.5 millones a 3.5 millones: 40 mil pesos

De 3.5 millones en adelante: 50 mil pesos

A su vez, la iniciativa contempla que las tarifas se actualicen anualmente, sin que rebasen la inflación para que los incrementos no sean desproporcionados.

El principal cambio presentado en la iniciativa es la modificación del subsidio, ya que pasaría de vehículos de hasta 638 mil pesos a los 550 mil, que hasta este 2026 no pagaron la tenencia.

Reducción de la tenencia en autos del Edomex busca aportar a la seguridad y recaudación

Acorde con la exposición de motivos del PVEM, la propuesta para reducir la tenencia no sólo apoyará a la recaudación del Edomex, que en la actual administración asciende los 6 millones de pesos.

También es para fortalecer la seguridad pública, ya que como explicó en video el diputado del PVEM, los mexiquenses optan por realizar el pago de tenencia en otros estados, así como el emplacamiento.

Sin embargo, de contar con placas del Estado de México, se garantizará un padrón vehicular actualizado y confiable, que otorgará certeza jurídica y fortalecerá las tareas de vigilancia en los municipios.