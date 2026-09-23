Morena podría anunciar este 24 de septiembre de 2026 a su coordinador o coordinadora estatal en Sonora para las elecciones 2027, de acuerdo con información de la periodista Michelle Rivera, de Radio Fórmula.

Morena podría anunciar el 24 de septiembre a su coordinador estatal en Sonora, según periodista (Michelle Rivera en X)

La definición forma parte del proceso interno de Morena para elegir a quien encabezará la Coordinación Estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, rumbo a las elecciones de 2027.

Morena ya realizó la encuesta en Sonora

El pasado 16 de septiembre, Judith Armenta Cota, dirigente de Morena en Sonora, confirmó que ya se había realizado la encuesta para definir al próximo coordinador o coordinadora estatal rumbo a 2027.

De acuerdo con la dirigente estatal, el ejercicio consultó a 1,200 personas cara a cara y participaron tres encuestadoras. La encuesta se realizó en viviendas y estuvo dirigida a población abierta, no únicamente a militantes de Morena.

Armenta Cota señaló que los resultados serían entregados primero a los seis aspirantes y posteriormente dados a conocer públicamente por la dirigencia nacional de Morena.

Por ello, existe la posibilidad de que el 24 de septiembre se dé a conocer quién encabezará la Coordinación Estatal de Morena en Sonora, aunque hasta ahora esa fecha no ha sido confirmada oficialmente por el partido.

¿Quiénes son los aspirantes de Morena para coordinar los trabajos en Sonora?

En el proceso interno de Morena se registraron seis perfiles para encabezar la coordinación estatal en Sonora: tres hombres y tres mujeres.

Los aspirantes son:

Omar Francisco del Valle Colosio, diputado plurinominal estatal.

Froylán Gámez Gamboa, exsecretario de Educación y Cultura durante el gobierno de Alfonso Durazo.

Carlos Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme con licencia.

María Dolores del Río Sánchez, excontralora general del Estado de Sonora.

Célida Teresa López Cárdenas, exjefa de la Oficina del Ejecutivo del Estado de Sonora.

Lorenia Iveth Valles Sampedro, senadora de Morena y exdirectora del DIF Sonora.

Judith Armenta indicó que los seis aspirantes serían los primeros en conocer el resultado de la encuesta y que posteriormente correspondería a la dirigencia nacional realizar el anuncio.

Morena todavía no confirma el anuncio del 24 de septiembre

Hasta el momento, Morena no ha confirmado oficialmente que el 24 de septiembre anunciará a su coordinador estatal en Sonora.

De hecho, el 22 de septiembre Judith Armenta desmintió las versiones que señalaban que ya existía un ganador de la encuesta y reiteró que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena es la instancia facultada para dar a conocer el resultado.

Por ello, aunque la versión difundida por Michelle Rivera apunta al 24 de septiembre como una posible fecha para conocer al coordinador estatal de Morena en Sonora, el anuncio todavía no está confirmado oficialmente.

También se desconoce si, en caso de realizarse el anuncio, el evento tendría lugar en el World Trade Center de la Ciudad de México, como ha ocurrido con otros anuncios relacionados con procesos internos del partido.