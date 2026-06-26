Arturo Escobar y Vega es uno de los políticos más representativos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde ha construido prácticamente toda su carrera.

Conocido por su capacidad de negociación y estrategia legislativa, ha ocupado cargos como diputado federal, senador, coordinador parlamentario y subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana en la Segob (2015).

Actualmente se desempeña como consultor político y asesor estratégico del PVEM, consolidando su papel como figura clave en la construcción de alianzas y en la vida parlamentaria mexicana.

¿Quién es Arturo Escobar y Vega?

Arturo Escobar y Vega es uno de los políticos más representativos del Partido Verde Ecologista de México, organización en la que ha construido prácticamente toda su carrera política.

Se ha desempeñado como diputado federal, senador de la República, coordinador parlamentario y funcionario del Gobierno Federal, destacando por su capacidad de negociación y estrategia legislativa.

Entre sus principales logros figura haber sido subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2015, además de coordinar a los legisladores del PVEM en la Cámara de Diputados y participar en la construcción de diversas alianzas políticas.

Arturo Escobar y Vega, político del PVEM. (@ArturoEscobaryVega/Fb )

¿Qué edad tiene Arturo Escobar y Vega?

Arturo Escobar y Vega nació el 23 de abril de 1970, por lo que tiene 56 años en 2026.

¿Arturo Escobar y Vega tiene pareja?

Sí. Arturo Escobar y Vega está casado con María de Lourdes “Lula” Solís, con quien ha compartido diversos eventos públicos y actividades sociales a lo largo de su carrera política.

¿Qué signo zodiacal es Arturo Escobar y Vega?

Al haber nacido el 23 de abril, Arturo Escobar y Vega pertenece al signo Tauro, correspondiente al elemento Tierra.

En la astrología occidental, Tauro suele asociarse con personas perseverantes, pacientes, prácticas y constantes.

¿Arturo Escobar y Vega tiene hijos?

Sí. Arturo Escobar y Vega tiene tres hijos. Su familia mantiene un perfil discreto y alejado de la vida política cotidiana.

¿Qué estudió Arturo Escobar y Vega?

Arturo Escobar y Vega cuenta con formación profesional en Derecho y estudios especializados en el extranjero.

Licenciatura en Derecho, por la Universidad Iberoamericana (UIA).

Maestría en Derecho Internacional de la Energía (LL.M.), en la Universidad de Houston, Estados Unidos.

También ha realizado cursos de especialización en Derecho Ambiental, políticas públicas y estrategia electoral.

¿En qué ha trabajado Arturo Escobar y Vega?

Arturo Escobar y Vega es ampliamente conocido por su carrera como político, legislador y estratega del Partido Verde Ecologista de México.

Su trayectoria profesional comprende: