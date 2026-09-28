Atlante vs Pumas se encontraron en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de empate sin goles en la cancha de las azulgranas.

Después del resultado en la Jornada 9, Pumas se quedó con 13 puntos en el cuarto lugar del grupo B.

Atlante, por su parte, suma 7 puntos y se ubica en el octavo sitio del Grupo A en el Apertura 2026.

Marcador final: Atlante 0-0 Pumas

Atlante vs Pumas: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Pumas salió como favorito para lograr una victoria, con el objetivo de acercarse a los primeros puestos del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

En el sector A, Atlante Femenil necesitaba el triunfo para seguir con aspiraciones de cara a la Liguilla.

Atlante vs Pumas jugaron un buen partido con mayor oportunidades de goles para las felinas, pero la portera local realizó grandes atajadas para evitar el gol.

Pumas Femenil dominó al Atlante pero no pudo ganar (@PumasMXFemenil)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y Pumas en la Liga Femenil BBVA

Pumas recibe en la Jornada 10 a Tigres, en partido programado para jugarse el viernes 2 de octubre.

Atlante enfrenta a Tijuana en la cancha del Estadio Caliente, el sábado 3 de octubre de 2026.