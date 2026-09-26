Lorenia Valles asegura "piso parejo" en proceso de Morena en Sonora

Lorenia Valles, quien busca liderar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Sonora, negó recibir tratos preferenciales en la encuesta de Morena.

Aseguró que la competencia interna se desarrolla con equidad, por lo que se comprometió a aceptar los resultados finales para garantizar la unidad dentro de su partido rumbo a las elecciones 2027.

“No, todos y todas en Sonora hemos tenido piso parejo, yo creo que eso hay que reconocer. Lo hemos platicado, lo hemos conversado” Lorenia Valles

Durante su encuentro con algunos medios, Lorenia Valles elogió la labor de Claudia Sheinbaum en favor de la igualdad de género, resaltando el avance político de las mujeres en México.

Lorenia Valles rechaza preferencias y aseguró “piso parejo” en proceso de Morena en Sonora

Lorenia Valles rechazó versiones que apuntan que ha recibido tratos preferenciales por parte del gobernador Alfonso Durazo rumbo a las elecciones 2027.

🔴 #Sonora | “Con ella llegamos todas, y lo ha cumplido”: @LoreniaValles_ , la aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Sonora, destacó el trabajo de @Claudiashein a favor de las mujeres.



Sobre la contienda interna, rechazó sentirse favorecida… pic.twitter.com/b6hvaNr2Vj — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 26, 2026

Afirmó que todas y todos los aspirantes han tenido “piso parejo” e igualdad de condiciones para participar en la contienda interna.

Lorenia Valles negó sentirse favorecida o ser la aspirante del gobernador Alfonso Durazo, señalando que en los procesos internos es común que se construyan diversas narrativas tanto al interior como al exterior del movimiento.

“En los procesos internos siempre hay narrativas que se construyen desde dentro, desde fuera. También lo que puedo decir es que todas y todos hemos tenido igualdad de condiciones, hemos trabajado en unidad y que este proceso vamos a salir fortalecidos” Lorenia Valles

Destacó que los aspirantes de Morena en Sonora han trabajado en unidad y firmado un compromiso conjunto por el bienestar del partido.

“No, nada más mi respeto para todos. Que todos asuman el resultado” Lorenia Valles

Añadió que mantiene su respeto hacia todos los aspirantes, les pidió que asuman el resultado final y se mostró convencida de que Morena saldrá fortalecido de este proceso, pase lo que pase rumbo a las elecciones 2027.

“Todo el mundo ha dicho, ha dicho en lo corto, en lo público. Hemos firmado nuestro compromiso y yo estoy convencida que pase lo que pase vamos a salir fortalecidos en el estado, de ahí vamos a estar pase lo que pase” Lorenia Valles

Además de Lorenia Valles, los otros aspirantes para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Sonora son:

Omar del Valle Colosio

Javier Lamarque

Célida López

María Dolores del Río

Froylán Gámez

Todos ellos estuvieron presentes junto a Lorenia Valles en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lorenia Valles asegura "piso parejo" en proceso de Morena en Sonora (@michelleriveraa / X )

Lorenia Valles resalta el trabajo de Claudia Sheinbaum en Sonora

Sobre el trabajo y la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Sonora, Lorenia Valles calificó su desempeño como “excelente y maravilloso”.

Señaló que la mandataria le está dando continuidad al legado de la Cuarta Transformación con un sello personal centrado en el desarrollo de la entidad y los derechos de las mujeres.

“La presidenta Claudia Sheinbaum está dando continuidad al legado de la Cuarta Transformación, pero con sello propio” Lorenia Valles

Como evidencia, destacó la creación de la Secretaría de las Mujeres y el programa Pensión Mujeres Bienestar, que beneficia a aproximadamente 68,000 sonorenses a partir de los 60 años.

“Por ejemplo, a las pensiones para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, sumó la Pensión Mujeres Bienestar, que ya reciben cerca de 2.8 millones de mexicanas, de las cuales 68 mil viven en Sonora. Este año, el Gobierno de México ha destinado más de 20 mil millones de pesos a los programas federales de bienestar que llegan a uno de cada tres sonorenses” Lorenia Valles

Afirmó que la visita presidencial en el marco de su Informe de Gobierno refrenda que el estado es una prioridad para el Gobierno de México.

Resaltó la visión territorial de Sheinbaum para conocer de primera mano las necesidades locales y asignar presupuesto para el desarrollo social y económico.

Destacó el trabajo coordinado entre la presidenta y el gobernador Alfonso Durazo para promover el Plan Sonora de Energías Sostenibles y la creación de un polo de desarrollo económico en Hermosillo.

Asimismo, reconoció obras clave de infraestructura como la modernización del Puerto de Guaymas, la renovación de aeropuertos y proyectos carreteros de conectividad hacia Chihuahua, Arizona y Texas.