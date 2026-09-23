En comunicado, Alberto Anaya, coordinador nacional del Partido del Trabajo (PT) cuestionó a Morena antes del anuncio de su candidato en Sonora.

Tras señalar que Morena ha incumplido los acuerdos para las encuestas internas, ya que los nombramientos presentados se han basado de forma unilateral en mediciones exclusivas del partido.

Por lo que el PT esperara a la segunda encuesta con la metodología que incluya los perfiles de sus candidatos, así como los del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante la coalición que sostienen con Morena.

“Se convinieron dos tipos de encuestas: una para Morena, para luego realizar una encuesta científica donde participarían también las propuestas del PT y del PVEM (...) Las encuestas hasta hoy realizadas son estrictamente de Morena y falta por realizar una segunda encuesta con nuestras propuestas”. Alberto Anaya, coordinador nacional del PT

PT cuestiona a Morena antes del anuncio de su candidato en Sonora (@AlbertoAnayaGt)

PT llama a Morena a cumplir acuerdos y cerrar filas

Pese a señalar el incumplimiento de los acuerdos en la coalición, el PT hizo un llamado a Morena para llevar a cabo los procedimientos acordados, así como cerrar filas rumbo a las elecciones de 2027.

Tras reafirmar que en el PT “continuamos firmes en el camino de la Transformación en 2024 y hasta la fecha”, aseguró Alberto Anaya.

Con ello, el PT pidió cumplir con los procedimientos acordados en la mesa nacional de la coalición junto a Morena y PVEM, así como exhortó a un ambiente fraterno entre partidos.

Al señalar el PT que manteniendo la unidad de la coalición con Morena y PVEM se cerraran las filas ante el compromiso en conjunto con 4T.