Ariadna Montiel anunció que el partido organizará 2 mil 600 asambleas informativas en plazas públicas de todo México entre junio y agosto de 2026.

“El llamado a reunirnos en plazas públicas y realizar asambleas informativas para que la desinformación y la guerra que libramos, la narrativa que se quiere construir contra la cuarta transformación se combata desde abajo”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

La iniciativa responde al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la desinformación y fortalecer la narrativa de la Cuarta Transformación.

Ariadna Montiel explicó que las asambleas abordarán temas de soberanía nacional y transformación de México, con participación abierta a la ciudadanía.

Tras el informe del Monumento a la Revolución, el arranque de las asambleas será en municipios medianos y después se extenderá a distritos grandes como Ecatepec.

“En estas asambleas se va a convocar a los ciudadanos con y sin partido, para que nos informemos. Para que mantengamos la organización en el territorio”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Morena atiende el llamado de Claudia Sheinbaum y harán asambleas informativas

En la conferencia del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena hoy 2 de junio de 2026, Ariadna Montiel dio a conocer que atenderán el llamado de Sheinbaum para combatir la desinformación.

Montiel compartió que Morena estará realizando asambleas informativas en plazas públicas de toda la república mexicana, en busca de combatir la “narrativa” que se está creando contra la cuarta transformación.

Asimismo, Montiel aseguró que en las asambleas se hablará de la “soberanía nacional, transformación de nuestra patria” y se dará “información general” de interés nacional.

¿Cuándo iniciarán las asambleas informativas de Morena?

Ariadna Montiel anunció que se harán asambleas informativas en los distintos municipios de México, para combatir la desinformación sobre la 4T.

Aunque Montiel no precisó una fecha exacta, adelantó que arrancarán en junio hasta agosto, contemplando que para ese mes habrán sido 2 mil 600 asambleas informativas.

Por otra parte, explicó que se arrancará con municipios medianos y que cuando lleguen a los más grandes como Ecatepec, “será por distrito electoral”.

Montiel aseguró que aunque es organizado por Morena, la invitación es para la ciudadanía en general.