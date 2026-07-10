El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) conmemoró este 9 de julio de 2026 el 12 aniversario de su registro como partido político y destacó la consolidación que han alcanzado en estos años.

A través de redes, Morena señaló que su creación respondió a la necesidad de que la ciudadanía contará con una herramienta de organización, lucha y transformación, luego de años marcados por fraudes electorales.

"Nuestro Movimiento, inició un recorrido colectivo con una fuerza sostenida en la organización territorial, la defensa de sus principios y la cercanía con el pueblo, siempre con el convencimiento de que al poder se llega para servir y no para servirse de él“. Morena

Morena celebra 12 años de su registro como partido político nacional (Michelle rojas)

Morena destaca su consolidación tras 12 años de su registro como partido político nacional

Este jueves 9 de julio, Morena recordó que hace 12 años obtuvo su registro ante el entonces Instituto Nacional Electoral (INE) como partido político nacional, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador.

Morena destacó que, desde su origen, su principio rector ha sido el de “Por el bien de todas y todos, primero los pobres”, el cual, asegura, ha guiado su proyecto político durante estos 12 años.

De acuerdo con el comunicado, sería este eje rector el que ha llevado a Morena a convertirse en el partido político más grande en la historia de México y de América Latina, impulsando la “Cuarta Transformación”.

“Morena nació para que el pueblo tuviera una herramienta de lucha, organización y transformación, convirtiéndose hoy en el partido político más grande en la historia de nuestro país y de América Latina, un Partido-Movimiento que ha logrado transformar de manera decisiva la vida pública de México”. Morena

Asimismo, Morena sostuvo que su visión parte de la convicción de que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de las personas y reiteró que ese principio inspira la continuidad de los gobiernos del movimiento.

Morena reconoció el trabajo de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, al señalar que sus administraciones han impulsado cambios para mejorar la vida de millones de mexicanos.