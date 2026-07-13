La alcaldesa de Cadereyta de Montes, Querétaro, Astrid Ortega, calificó a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, como “asno” al afirmar que para él una presidenta mujer, en referencia a Claudia Sheinbaum, significa debilidad.

“Hay un riesgo super real, super real, de que Estados Unidos invada México militarmente, nunca ha sido tan real y tiene que ver también con que tengamos a la primera mujer presidenta de México, que para nosotras las mujeres y en general para la sociedad mexicana y de izquierda es un logro, pero en la cabeza del asno de Trump eso significa debilidad” Astrid Ortega. Alcaldesa Cadereyta de Montes

Así lo dijo durante una asamblea de Morena por “la defensa de la soberanía nacional” que la propia presidenta encargó a militantes en el marco del primer año de haber ganado las elecciones y en la que la alcaldesa dijo que hay riesgos de una invasión militar.

Astrid Ortega dijo que para las mujeres y para la izquierda es un logro tener a la primer mujer presidenta pero no para Donald Trump.

🟤🔥🇺🇸 Alcaldesa morenista advierte riesgo de invasión de EUA y llama "asno" a Trump



La presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Ortega Vázquez, afirmó durante una asamblea pública que existe un riesgo "súper real" de que Estados Unidos invada militarmente a México.… pic.twitter.com/X5jj0AsMgg — Político MX (@politicomx) July 13, 2026

Astrid Ortega asegura que hay riesgo de invasión militar de Estados Unidos

Además del calificativo de “asno” contra Donald Trump, Astrid Montes dio otra declaración que ha llamado la atención pues aseguró que hay riesgo real de una invasión de Estados Unidos a México.

“Nunca ha sido tan real”, dijo ante quienes participan en una asamblea contra la injerencia extranjera y por la soberanía nacional.

Astrid Ortega participa en asambleas por la soberanía propuestas por Sheinbaum

Astrid Ortega dijo que nos toca a todas y todos defender al soberanía, en el marco de las asambleas por la soberanía nacional.

Agregó que ello se debe defender con uñas y dientes y para ello se debe salir alas calles.

Sobre tener una presidenta mujer dijo que ello es una fortaleza y que la sociedad mexicana la recibe con inteligencia.

Cabe recordar que el 31 de mayo, Claudia Sheinbaum tuvo un evento en el Monumento a la Revolución en el que se pronunció contra la injerencia extranjera en el marco de los señalamientos contra Rubén Rocha Moya.