Ricardo Monreal hizo un llamado a los jóvenes a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las presiones del extranjero, en alusión a las recientes tensiones con Estados Unidos.

México los necesita, necesitamos una nueva corriente política frente a lo que estamos viviendo, de agresiones, hostilidad, confrontación con el extranjero. Hoy que tenemos que respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Ricardo Monreal, diputado de Morena

Desde el Parlamento Juvenil en San Lázaro, el diputado de Morena comentó que México requiere mejores expositores, representantes, políticos y líderes que atiendan la confrontación proveniente del extranjero.

Destacó que el momento actual también exige una nueva corriente política de jóvenes que respalde a Claudia Sheinbaum, con el fin de enfrentar los grandes desafíos que, según dijo, México está presentando en el exterior.

Ricardo Monreal refrenda apoyo a Claudia Sheinbaum frente a presión del extranjero

Durante la misma reunión con el Parlamento Juvenil, el diputado Ricardo Monreal expresó su admiración a la presidenta Claudia Sheinbaum y la reconoció como una mujer defensora de la patria y las causas de las mujeres.

“Es una mujer impresionante, yo me reúno cada lunes con ella para revisar agenda legislativa. Les puedo decir que es una mujer nacionalista, honesta, mujer honrada“, destacó Monreal.

Señaló que, como los diputados de Morena tienen mayoría en el Congreso de la Unión, siempre la apoyarán en sus propuestas y estarán a su lado en estos momentos que describió como "complicados“.

La acompañamos y no la dejamos sola y no la vamos a dejar sola en momentos tan complicados como este Ricardo Monreal, diputado de Morena

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

Claudia Sheinbaum reaccionó a presiones del extranjero

Durante su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum dijo que hay razones para cuestionar las acusaciones surgidas desde el extranjero contra varios políticos mexicanos.

Señaló que es posible que formen parte de una narrativa promovida por sectores de derecha en Estados Unidos, en el contexto de las elecciones que se llevarán a cabo en ese país, por lo que se ha acusado a figuras como: