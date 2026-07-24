La app de BBVA continúa presentando problemas este 24 de julio de 2026. A través de redes sociales, cuentahabientes están reportando fallas en el servicio.
De acuerdo con la información recabada en el sitio Downdector, hasta las 4 de la tarde se habían registrado 35 reportes.
Los problemas más reportados son:
- App BBVA: 73%
- Banca Móvil: 12%
- Banca en línea: 8%
Principalmente, usuarios se están quejando de no poder ingresar a sus cuentas, así como de no poder realizar transferencias.
En respuesta, el banco multinacional que opera en España, América Latina y Estados Unidos, recomienda llevar a cabo las siguientes acciones:
- Revisar conexión a Internet
- Actualizar la app
- Comunicarte con los canales de atención
No obstante, la molestia se intensifica debido a que las fallas comenzaron a presentarse ayer por la tarde. Los problemas han durado casi 24 horas.