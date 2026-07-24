La app de BBVA continúa presentando problemas este 24 de julio de 2026. A través de redes sociales, cuentahabientes están reportando fallas en el servicio.

De acuerdo con la información recabada en el sitio Downdector, hasta las 4 de la tarde se habían registrado 35 reportes.

Los problemas más reportados son:

App BBVA: 73%

Banca Móvil: 12%

Banca en línea: 8%

App de BBVA continúa fallando (Downdetector )

Principalmente, usuarios se están quejando de no poder ingresar a sus cuentas, así como de no poder realizar transferencias.

En respuesta, el banco multinacional que opera en España, América Latina y Estados Unidos, recomienda llevar a cabo las siguientes acciones:

Revisar conexión a Internet

Actualizar la app

Comunicarte con los canales de atención

No obstante, la molestia se intensifica debido a que las fallas comenzaron a presentarse ayer por la tarde. Los problemas han durado casi 24 horas.