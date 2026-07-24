Se reportó un nuevo modus operandi del crimen organizado en la zona de Grutas de Cacahuamilpa, Guerrero, con falsos guías de turistas que conllevan a secuestros y extorsiones.

Es el periodista Óscar Balderas quien ha dado a conocer esta nueva alerta para quienes visitan el Parque Nacional de Grutas de Cacahuamilpa.

De acuerdo con lo que le comentó una de las víctimas, todo comienza desde el estacionamiento, cuando un guía de turista se acerca para ofrecer un tour que termina en secuestro.

Alerta en Grutas de Cacahuamilpa: falsos guías de turistas, secuestros y extorsiones

Fue para MVS Noticias que el periodista Óscar Balderas dio a conocer el riesgo para los visitantes de Grutas de Cacahuamilpa, tras la narrativa de alguien que fue víctima de un falso guía, quien lo secuestró y extorsionó.

Acorde con lo señalado, el falso guía les mostró sus credenciales e incluso un título de la Escuela Nacional de Atropología e Historia, se mostraba amable y pulcro, además les prometió una ruta escondida.

Sin embargo, a una hora de caminata, un grupo armado los habría interceptado y robado, para llevárselos a una casa abandonada con la intención de pedir dinero para su liberación.

Mientras esperaban la transferencia, la víctima y sus familiares eran torturados y golpeados, ya que el grupo, identificado de la Nueva Familia Michoacana, los agredió por cada hora de retraso.

Cuando los liberaron se dieron cuenta que también les habían robado la camioneta, aunado a los objetos que les quitaron al principio, como relojes, celulares y dinero.

Falsos guías de turistas en Grutas de Cacahuamilpa: así operan

La víctima explicó a Óscar Balderas cómo fue enganchado por el falso guía de turistas, quien una vez fueron interceptados, sólo se alejó del lugar sin represalias.

El falso guía se acercó en el estacionamiento con la promesa de conocer un recorrido alterno con buenas vistas, además de que se enfocó en ganarse su confianza.

Dicha persona sería un joven, presuntamente recién egresado de la carrera con una credencial de la Secretaría de Turismo local.

La trampa de los falsos guías también estarían pasando en otras zonas turísticas, no sólo las Grutas de Cacahuamilpa:

Tulum, en Quintana Roo

Teotihuacán, Estado de México

Tajín, Veracruz