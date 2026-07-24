TikTok está en el centro de la polémica luego de que se diera a conocer que algunos de sus usuarios difundieron cómo hacer trampa en el examen de ingreso a la UNAM.

Los creadores de contenido habrían subido videos en los que ofrecían consejos para evitar ser detectado por la IA durante la realización del examen en línea. Los más populares fueron:

Usar cámara web de 360 grados para evitar detectar a segundas personas

Utilizar un micrófono negro bajo el cabello

Compartir pantalla mediante la aplicación Discord

Ocultar un segundo teléfono celular en puntos ciegos

TikTok (Unsplash)

Uso de inteligencia artificial, el método más popular para hacer trampa en el examen UNAM

Con la nueva modalidad en línea, usuarios en TikTok comenzaron a difundir consejos para engañar al sistema de vigilancia de IA de la UNAM, con el objetivo de resultar seleccionados.

Irónicamente, la IA también fue el método más popular que se difundió para hacer trampa, utilizando segundas pestañas de Discord, micrófonos y teléfonos ocultos como apoyo.

En decenas de videos, usuarios afirmaban que era posible resolver el examen compartiendo la pantalla con otra persona, quien respondía las preguntas utilizando modelos de IA mientras el aspirante permanecía frente a la cámara.

Aunque estas publicaciones alcanzaron millones de visualizaciones, no constituyen una prueba de que el método haya sido utilizado de forma masiva.

Computadora (Unsplash)

Aspirantes buscan regresar a examen presencial de la UNAM

Desde que la UNAM cambió el formato del examen de presencial a online, se dispararon los casos atípicos de resultados, como más “exámenes perfectos” y puntajes muy por encima del promedio.

Frente a la posibilidad de resultados obtenidos a base de trampa, la comunidad estudiantil convocó a una manifestación pacífica con la exigencia principal de regresar a las pruebas presenciales.