El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) compartió un video demostrando el apoyo que Claudia Sheinbaum tuvo en la república mexicana por su segundo año como presidenta de México.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, subrayó que actualmente Claudia Sheinbaum tiene el 70 por ciento de aprobación en promedio.

El video con el apoyo que Claudia Sheinbaum tuvo en su segundo año como presidenta de México

En la conferencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena hoy 2 de junio de 2026, se celebró el segundo año de Claudia Sheinbaum como presidenta.

Ante ello, Montiel mostró el video que se preparó sobre su informe dado el 31 de mayo de 2026 en el Monumento a la Revolución y que pidió fuera transmitido en todas las plazas públicas de México.

Por ello, Morena preparó un video donde se mostró el apoyo que Claudia Sheinbaum tuvo en todos los estados de México y lo acompañó de la canción “El pueblo unido jamás será vencido” de Quilapayún.

Ariadna Montiel agradece el apoyo a Claudia Sheinbaum como presidenta de México

Morena compartió un video donde se evidencia la asistencia en toda la república mexicana a las plazas públicas para ver el informe de Claudia Sheinbaum en su segundo año como presidenta.

Para ello, Ariadna Montiel no solo recordó que Sheinbaum tiene el 70 por ciento de aprobación promedio, sino que también agradeció a los ciudadanos por apoyar a la presidenta de México.