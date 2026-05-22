A través de sus redes sociales oficiales, el Tren Felipe Ángeles anuncio que su tarifa promocional de la ruta Buenavista-AIFA continúa vigente en 45 pesos hasta nuevo aviso.

Cabe recordar que las tarifas actuales para viajar en el Tren Felipe Ángeles de Buenavista son de 11.50 pesos para cualquier estación intermedia y de 45 pesos por el recorrido completo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Tren AIFA mantiene tarifa promocional: 45 pesos al aeropuerto pese a quejas por fallas

A pesar de que el periodo promocional inicial del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA concluía a finales de mayo, la operadora extendió la tarifa especial tal y como dio a conocer mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales.

Extienden la tarifa promocional de Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA por tiempo indefinido (@TrenAIFA / X)

Esto después de que usuarios comenzaran a especular sobre los costos finales que tendría el Tren Felipe Ángeles de la ruta Buenavista-AIFA al finalizar la promoción por apertura.

Esto representa una buena noticia para miles de pasajeros que usan el tren como alternativa económica al transporte privado o taxis hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

No obstante, pese al anuncio de que se mantendrá en 45 pesos el viaje completo del Tren Felipe Ángeles desde la estación de Buenavista hasta el AIFA, los usuarios han señalado las fallas y retrasos del transporte.

Pues hay quienes han denunciado retrasos de hasta 30 minutos para la salida de los convoyes, avances lentos y problemas operativos que afectan la puntualidad, especialmente en horas pico.

Banobras descarta outsourcing en Tren Buenavista-AIFA (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Subirán pronto las tarifas del Tren AIFA? Esto sabemos

El anuncio de que el Tren Felipe Ángeles mantendrá sus tarifas promocionales de 11.50 y 45 pesos desde las estaciones Buenavista y hasta el AIFA han terminado con los rumores que circulaban en redes sociales, pues se especulaba que finalizando el mes de inauguración, subirían los precios.

De momento, las autoridades del Tren Felipe Ángeles no han confirmado hasta ahora la fecha exacta del fin de la promoción ni los nuevos precios definitivos, que según especulaciones en redes, podrían llegar a subir hasta los 110 pesos por el trayecto completo.

Algunos comentarios señalan que el bajo precio del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA, “compensa” las deficiencias actuales, mientras otros exigen mejoras urgentes antes de cualquier aumento.