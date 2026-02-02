Un brote de sarampión obligó a las autoridades de Estados Unidos a confinar un centro de detención de ICE con familias migrantes en el estado de Texas.

De acuerdo con la información, se confirmaron al menos dos casos de sarampión al interior del centro de ICE, ante el riesgo de que pueda propagarse entre los cerca de 400 menores de edad que allí se encuentran.

Confinan centro de ICE en Texas ante riesgo de contagios masivos de sarampión

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó el confinamiento total de un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) en Texas, tras detectar y confirmar dos casos activos de sarampión.

La medida busca evitar sobrecargar los recursos de salud de dicho centro, pues en este se encuentran detenidas decenas de familias migrantes de diversos países.

Según informaron las autoridades, el centro de ICE se encuentra ubicado en la localidad de Dilley, al sur de Texas, en donde permanecen detenidos aproximadamente mil 400 migrantes, entre ellos 400 menores de edad .

El Departamento de Seguridad señaló que el sarampión es considerado una enfermedad altamente contagiosa, por lo que el confinamiento busca evitar una rápida propagación del virus.

Además, fueron activados los protocolos de emergencia sanitaria, incluyendo la suspensión de todo movimiento dentro y fuera del centro y el aislamiento preventivo de las personas que pudieron haber estado en contacto con los dos casos confirmados.

Expertos piden declarar emergencia de salud en Texas por contagios en centro de ICE

Según expertos, esta situación podría representar un foco rejo en materia de salud, toda vez que las condiciones de detención en el centro de ICE elevan el riesgo de contagios masivos de cualquier enfermedad viral.

Por ello instan a las autoridades de Texas a declarar una emergencia de salud pública, pues la propagación del virus del sarampión podría poner contra las cuerdas a la entidad.

No obstante, hasta el momento el gobernador de Texas, Greg Abbott, no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco directivos de ICE sobre si implementarán medidas adicionales ante la confirmación de casos de sarampión en uno de sus centro de detención.