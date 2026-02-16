Debido a las condiciones climáticas que se esperan en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se mantiene en alerta, pues habrá frío extremo y calor intenso.

Ante ello, la dependencia resaltó que está en constante comunicación con las autoridades federales, estatales y municipales con el fin de seguir la evolución de los fenómenos meteorológicos que afectarán el territorio nacional.

México pasará día de frío extremo y calor intenso

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó sobre el despliegue de acciones conjuntas con autoridades de los 3 niveles de gobierno, pues advirtió que se experimentarán escenarios de frío extremo y calor intenso.

Al respecto, las autoridades indicaron que el país enfrentará al mismo tiempo, un escenario invernal, del que se explica, se va a experimentar en las regiones altas de algunos estados del norte:

  • Zonas serranas de Baja California entre -5 y 0 grados
  • Zonas altas de Sonora entre -5 y 0 grados
  • Zonas altas de Chihuahua entre -5 y 0 grados
  • Zonas altas de Durango entre -5 y 0 grados
Frío extremo en México

En tanto, en varias entidades del mismo norte, centro y el sur del país se espera que los termómetros lleguen a temperaturas muy calurosas, pues podrían ir de los 30 grados y en los casos más extremos hasta los 40:

  • Michoacán tendrá temperaturas de entre 40 y 45 grados
  • Noreste de Guerrero con temperaturas de entre 40 y 45 grados
  • Istmo de Oaxaca temperaturas de entre 40 y 45 grados
  • Durango temperaturas entre 35 y 40 grados
  • Sinaloa temperaturas entre 35 y 40 grados
  • Nayarit temperaturas entre 35 y 40 grados
  • Jalisco temperaturas entre 35 y 40 grados
  • Colima temperaturas entre 35 y 40 grados
  • Morelos temperaturas entre 35 y 40 grados
  • Puebla temperaturas entre 35 y 40 grados
Calor extremo cobra vidas en todo el mundo

Autoridades emiten recomendaciones por frío extremo y calor intenso

Ante las condiciones climáticas extremas que se experimentarán en varios estados del país, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones a la población en general para reducir los riesgos a la salud.

En el caso de las zonas en las que se espera un frío extremo, la Coordinación Nacional de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para tomar en cuenta estas acciones:

  • Vestir varias capas de ropa para conservar el calor corporal
  • Cubrir nariz y boca al salir a la intemperie
  • Si se usan calentadores o chimeneas, es indispensable mantener ventilación adecuada y apagarlos antes de dormir

En cuanto a las entidades donde los termómetros llegarán a calores muy intensos de hasta 45 grados, se sugiere que la población atiendan las siguientes indicaciones:

  • Beber agua simple aunque no se tenga sed
  • Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas
  • Usar ropa ligera y bloqueador solar
  • Extremar cuidados en la conservación de alimentos