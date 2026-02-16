Debido a las condiciones climáticas que se esperan en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se mantiene en alerta, pues habrá frío extremo y calor intenso.

Ante ello, la dependencia resaltó que está en constante comunicación con las autoridades federales, estatales y municipales con el fin de seguir la evolución de los fenómenos meteorológicos que afectarán el territorio nacional.

México pasará día de frío extremo y calor intenso

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó sobre el despliegue de acciones conjuntas con autoridades de los 3 niveles de gobierno, pues advirtió que se experimentarán escenarios de frío extremo y calor intenso.

Al respecto, las autoridades indicaron que el país enfrentará al mismo tiempo, un escenario invernal, del que se explica, se va a experimentar en las regiones altas de algunos estados del norte:

Zonas serranas de Baja California entre -5 y 0 grados

Zonas altas de Sonora entre -5 y 0 grados

Zonas altas de Chihuahua entre -5 y 0 grados

Zonas altas de Durango entre -5 y 0 grados

Frío extremo en México (Michelle Rojas / SDPnoticias)

En tanto, en varias entidades del mismo norte, centro y el sur del país se espera que los termómetros lleguen a temperaturas muy calurosas, pues podrían ir de los 30 grados y en los casos más extremos hasta los 40:

Michoacán tendrá temperaturas de entre 40 y 45 grados

Noreste de Guerrero con temperaturas de entre 40 y 45 grados

Istmo de Oaxaca temperaturas de entre 40 y 45 grados

Durango temperaturas entre 35 y 40 grados

Sinaloa temperaturas entre 35 y 40 grados

Nayarit temperaturas entre 35 y 40 grados

Jalisco temperaturas entre 35 y 40 grados

Colima temperaturas entre 35 y 40 grados

Morelos temperaturas entre 35 y 40 grados

Puebla temperaturas entre 35 y 40 grados

Calor extremo cobra vidas en todo el mundo (Cortesía)

Autoridades emiten recomendaciones por frío extremo y calor intenso

Ante las condiciones climáticas extremas que se experimentarán en varios estados del país, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones a la población en general para reducir los riesgos a la salud.

En el caso de las zonas en las que se espera un frío extremo, la Coordinación Nacional de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para tomar en cuenta estas acciones:

Vestir varias capas de ropa para conservar el calor corporal

Cubrir nariz y boca al salir a la intemperie

Si se usan calentadores o chimeneas, es indispensable mantener ventilación adecuada y apagarlos antes de dormir

En cuanto a las entidades donde los termómetros llegarán a calores muy intensos de hasta 45 grados, se sugiere que la población atiendan las siguientes indicaciones: