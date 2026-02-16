Debido a las condiciones climáticas que se esperan en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se mantiene en alerta, pues habrá frío extremo y calor intenso.
Ante ello, la dependencia resaltó que está en constante comunicación con las autoridades federales, estatales y municipales con el fin de seguir la evolución de los fenómenos meteorológicos que afectarán el territorio nacional.
México pasará día de frío extremo y calor intenso
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó sobre el despliegue de acciones conjuntas con autoridades de los 3 niveles de gobierno, pues advirtió que se experimentarán escenarios de frío extremo y calor intenso.
Al respecto, las autoridades indicaron que el país enfrentará al mismo tiempo, un escenario invernal, del que se explica, se va a experimentar en las regiones altas de algunos estados del norte:
- Zonas serranas de Baja California entre -5 y 0 grados
- Zonas altas de Sonora entre -5 y 0 grados
- Zonas altas de Chihuahua entre -5 y 0 grados
- Zonas altas de Durango entre -5 y 0 grados
En tanto, en varias entidades del mismo norte, centro y el sur del país se espera que los termómetros lleguen a temperaturas muy calurosas, pues podrían ir de los 30 grados y en los casos más extremos hasta los 40:
- Michoacán tendrá temperaturas de entre 40 y 45 grados
- Noreste de Guerrero con temperaturas de entre 40 y 45 grados
- Istmo de Oaxaca temperaturas de entre 40 y 45 grados
- Durango temperaturas entre 35 y 40 grados
- Sinaloa temperaturas entre 35 y 40 grados
- Nayarit temperaturas entre 35 y 40 grados
- Jalisco temperaturas entre 35 y 40 grados
- Colima temperaturas entre 35 y 40 grados
- Morelos temperaturas entre 35 y 40 grados
- Puebla temperaturas entre 35 y 40 grados
Autoridades emiten recomendaciones por frío extremo y calor intenso
Ante las condiciones climáticas extremas que se experimentarán en varios estados del país, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones a la población en general para reducir los riesgos a la salud.
En el caso de las zonas en las que se espera un frío extremo, la Coordinación Nacional de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para tomar en cuenta estas acciones:
- Vestir varias capas de ropa para conservar el calor corporal
- Cubrir nariz y boca al salir a la intemperie
- Si se usan calentadores o chimeneas, es indispensable mantener ventilación adecuada y apagarlos antes de dormir
En cuanto a las entidades donde los termómetros llegarán a calores muy intensos de hasta 45 grados, se sugiere que la población atiendan las siguientes indicaciones:
- Beber agua simple aunque no se tenga sed
- Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas
- Usar ropa ligera y bloqueador solar
- Extremar cuidados en la conservación de alimentos