La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en Ciudad de México (CDMX) por pronóstico de frío extremo para este viernes.

¡Toma tus precauciones! La CDMX reportará temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados durante la madrugada y la mañana de este viernes 6 de marzo; te damos los detalles.

CDMX activa alerta amarilla por frío extremo en estas alcaldías

Autoridades de Protección Civil informaron que, al menos cinco alcaldías de CDMX, presentarán bajas temperaturas durante las primeras horas de mañana viernes 6 de marzo.

Hará frío en CDMX; activan alerta amarilla (Crisanta Espinoza / Crisanta Espinosa Aguilar)

De acuerdo con la información las alcaldías afectadas por el frío serán:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan

La mañana de este jueves 5 de marzo se reportaron temperaturas entre 4 y 6 grados y durante la tarde se han registrado lluvias intermitentes en diversas partes de la CDMX.

Ante la presencia de fríos extremos y lluvias en CDMX, las autoridades de protección civil dan las siguientes recomendaciones:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Consumir abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Resguardar a las mascotas del frío