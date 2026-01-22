La tercera tormenta invernal llegará al país, por lo que ya se pronostican en el clima lluvias, heladas y un frío intenso con efectos severos.

Esto como parte de la combinación de la entrada del Frente Frío número 30 con una masa de aire ártico y tercera tormenta invernal.

Tercera tormenta invernal con lluvias, heladas y frío intenso

A través de un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió que a partir de este viernes y durante todo el fin de semana la tercera tormenta invernal se asentará con lluvias, heladas y frío intenso.

“La interacción de la Tercera Tormenta Invernal con el Frente Frío Núm. 30 y una masa de aire ártico generarán un marcado descenso de temperatura y condiciones invernales severas, principalmente en el norte, noreste y zonas altas del centro del país”. CNPC

Con ello se prevé que durante la noche y la madrugada del jueves 22 de enero “una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas” en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio mexicano.

Además de la posible caída de granizo en estados del centro y oriente del país. Mientan, también existen condiciones para lluvia engelante y caída de aguanieve en cimas montañosas.

La dependencia también emitió sus recomendaciones ante el azote de la tercera tormenta invernal con lluvias, heladas y frío intenso, por lo que instó a la población a extremar precauciones; proteger a niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas, así como a mantener el esquema de vacunación actualizado contra enfermedades respiratorias como COVID-19, influenza y neumococo.

Llega la tercera tormenta invernal con lluvias, heladas y frío intenso (Coordinación Nacional de Protección Civil )

Bajas temperaturas en varias alcaldías de la CDMX por Frente Frío número 30

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su apartado del clima emitió una alerta por bajas temperaturas en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) por el Frente Frío número 30.

Con una alerta amarilla, las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco se prevé temperaturas bajas de 4 a 6 grados Celsius.

Mientras que con alerta naranja en Tlalpan se anticipan temperaturas bajas de 1 a 3 grados Celsius y heladas.