A través de su gaceta, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte que México se calentará más que el resto del mundo.

Pues el calentamiento se ha duplicado en el país, según la UNAM este cambió radica particularmente en el centro de México.

El calentamiento en México es más que en el resto del mundo: UNAM

Según expertos para la UNAM, México se calentará más que el resto del mundo, pues desde 2012 el cambio en la tasa de calentamiento prácticamente se ha duplicado de de 1.9, a 3.5 °C por centuria.

“La tasa previa calculada en el país era de 3.4 °C por siglo, la nueva tasa podría ser de 5.5 grados en ese mismo periodo. Es una velocidad de calentamiento enorme, nos llevaría, por ejemplo en 2040 a 2.7 grados centígrados de incremento en la temperatura”. Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM.

“Nos hemos calentado más que el planeta y lo estamos haciendo a una velocidad mayor, nos llevará a un valor de 1.9 °C en 2025, y estamos muy cerca de alcanzar los 2 °C”, Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM.

Pese a este panorama climático, el rango de calentamiento no es algo permanente por lo que puede incrementar o decrecer; sin embargo, dependerá de la propia ciudadanía

Ante el calentamiento en el país, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), de la UNAM, aseguró que la situación en México es compleja.

Ya que los valores de las anomalías en temperatura están influidos por diversos fenómenos de variabilidad climática así como además de otros factores antropogénicos.

Calor extremo en México (Michelle Rojas / SDPnoticias)

El calentamiento en México y el mundo necesita ser una prioridad

Ante el panorama del calentamiento en México y el mundo, la UNAM apunta que este tema debe ser una prioridad.

Ya que los datos en el que México tiene un calentamiento que podría acercarse a los 2 °C o más grados, cifra que podría estar dentro de una década o dos.

Con ello, el calentamiento en México aún está en un impacto a futuro, pero en el horizonte, por lo se debe tener una planeación en cualquier país o gobierno, lo que requiere de “un ajuste de prioridades”, señaló Amparo Martínez Arroyo, también investigadora del ICAyCC.

Asimismo, Carlos Gay García, excoordinador del PINCC explicó que debemos recordar que las causas del cambio climático son emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que se necesita hacer mitigación y adaptación.