El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada del Frente Frío 33, por lo que aquí te decimos cuándo entra a México y qué estados se verán afectados.
De acuerdo con las autoridades, se deberán extremar precauciones, toda vez que el Frente Frío 33 estará acompañado de una masa de aire polar.
Según el SMN, se espera su entrada el miércoles 4 de febrero, por lo que a partir de esta fecha se pronostica un brusco descenso en la temperatura.
Frente Frío 33: estos estados se verán afectados
El SMN informó de la inminente llegada del Frente Frío 33 este miércoles 4 de febrero. El pronóstico del clima señala que los estados afectados serán los siguientes:
Chubascos y lluvias fuertes en:
- Noreste: Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí
- Oriente y Centro: Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tlaxcala
- Sur, Sureste: Colima, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán
Fuerte descenso en la temperatura en:
- Norte: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa
- Centro: CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala
- Oriente: Puebla, Veracruz y Tlaxcala
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C acompañadas por heladas:
- Zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas:
- Zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:
- Zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.
Evento de Norte:
- Afectará principalmente el Litoral del Golfo de México
- Península de Yucatán
- Istmo y Golfo de Tehuantepec
Ante la llegada del Frente Frío 33, autoridades alertan para que la población extreme precauciones y evite posibles contagios de enfermedades, así como la intoxicación por inhalación de humo o dióxido de carbono.