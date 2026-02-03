El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada del Frente Frío 33, por lo que aquí te decimos cuándo entra a México y qué estados se verán afectados.

De acuerdo con las autoridades, se deberán extremar precauciones, toda vez que el Frente Frío 33 estará acompañado de una masa de aire polar.

Según el SMN, se espera su entrada el miércoles 4 de febrero, por lo que a partir de esta fecha se pronostica un brusco descenso en la temperatura.

Este miércoles 4 de febrero entra el frente frío 33 (Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Frente Frío 33: estos estados se verán afectados

El SMN informó de la inminente llegada del Frente Frío 33 este miércoles 4 de febrero. El pronóstico del clima señala que los estados afectados serán los siguientes:

Chubascos y lluvias fuertes en:

Noreste: Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí

Oriente y Centro: Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tlaxcala

Sur, Sureste: Colima, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán

Fuerte descenso en la temperatura en:

Norte: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa

Centro: CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala

Oriente: Puebla, Veracruz y Tlaxcala

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C acompañadas por heladas:

Zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas:

Zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

Zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Evento de Norte:

Afectará principalmente el Litoral del Golfo de México

Península de Yucatán

Istmo y Golfo de Tehuantepec

Ante la llegada del Frente Frío 33, autoridades alertan para que la población extreme precauciones y evite posibles contagios de enfermedades, así como la intoxicación por inhalación de humo o dióxido de carbono.