La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió alerta roja por bajas temperaturas en cinco alcaldías de la CDMX:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

El aviso por bajas temperaturas aplica para la madrugada y primeras horas del martes 24 de febrero de 2026, con temperaturas previstas de entre 0 y -2 grados debido al frente frío número 37.

Además, se decretaron alertas naranja y amarilla en el resto de las demarcaciones, con valores de hasta 6 grados.

Alcaldías de CDMX con alerta roja por frío (X | @SGIRPC_CDMX)

Alcaldías de CDMX con alerta naranja por bajas temperaturas

Todo parece indicar que ninguna alcaldía de la CDMX se salvará del frío intenso la mañana del martes. La depoendencia también decretó alerta amarilla para:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Según la SGIRPC, la alerta naranja es por temperaturas de entre 1 y 3 grados durante la madrugada y el amanecer, por lo que también entra en vigor desde la media noche hasta las 9:00 de la mañana.

Alcaldías de CDMX con alerta naranja por frío (X | @SGIRPC_CDMX)

Alcaldías de CDMX con alerta amarilla por bajas temperaturas

Finalmente, Protección Civil también emitió una alerta amarilla por frío a otras cinco alcaldías de la CDMX:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Miguel Hidalgo

En este caso, las bajas temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados. La medida también estará vigente de media noche a 9:00 de la mañana.