La mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) presentarán altas temperaturas de entre 30 hasta 32 grados centígrados el jueves 19 de febrero de 2026.

Por tal motivo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activará la Alerta Amarilla por calor.

13 alcaldías activan Alerta Amarilla por altas temperaturas en CDMX

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las alcaldías que tendrán Alerta Amarilla por altas temperaturas son:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

13 alcaldías activan Alerta Amarilla por altas temperaturas en CDMX (Gobierno CDMX)

La ficha informativa indica que las altas temperaturas de entre 30 hasta 32 grados centígrados, tendrán su pico en un horario de 14:00 a 18:00 el jueves 19 de febrero.

En ese contexto, se explica que las alcaldías que no presentarán estas temperaturas son:

Cuajimalpa

Milpa Alta

Magdalena Contreras

Recomendaciones ante altas temperaturas en CDMX

Para evitar posibles afectaciones en la salud por las altas temperaturas en CDMX, se recomienda a los capitalinos tomar las siguientes precauciones:

Usa bloqueador solar incluso los días nublados

Ubica y permanece en lugares frescos

Viste ropa de colores claros

Utiliza gafas de sol, sombrero y/o gorra

Evita comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente