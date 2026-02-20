¡Qué no se te olvide el suéter y el paraguas! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el frente frío 37 traerá consigo fuertes lluvias y frío intenso durante este fin de semana.

Los reportes indican que una masa de aire ártico del frente frío número 37 afectará a gran parte de las entidades de la República Mexicana, por lo que se pide a la población estar preparada.

Prepárate: frente frío 37 causará lluvias y frío intenso este fin de semana (Cuartoscuro / Misael Valtierra)

Estados afectados por frente frío 37; habrá lluvias y frío intenso este sábado 21 de febrero

Este sábado 21 de febrero se espera un descenso en la temperatura a lo largo de todo el país debido al frente frío 37, que además traerá lluvias y frío intenso en al menos 14 estados:

Hidalgo (lluvia fuerte y chubascos) Querétaro (lluvia fuerte) San Luis Potosí (lluvia fuerte) Veracruz (lluvia fuerte y chubascos) Chiapas (chubascos) Nuevo León (chubascos) Puebla (chubascos) Tamaulipas (chubascos) Campeche (lluvias aisladas) Guanajuato (lluvias aisladas) Oaxaca (lluvias aisladas) Quintana Roo (lluvias aisladas) Tabasco (lluvias aisladas) Yucatán (lluvias aisladas)

Asimismo, el SMN pronostica temperaturas bajo cero en el norte y noroeste del país; Baja California, Chihuahua y Durango podrían alcanzar hasta los -10 grados este sábado.

Frente frío 37 causará lluvias y frío intenso este fin de semana (Cortesía)

Frente frío 37 afectará a 22 estados el domingo 22 de febrero; los detalles

De acuerdo con los datos del SMN, la masa de aire ártico del frente frío 37 se extenderá en territorio mexicano durante el domingo 22 de febrero y afectará a cerca de 22 estados:

Chiapas (lluvia muy fuerte) Oaxaca (lluvia muy fuerte) Puebla (lluvia muy fuerte) Tabasco (lluvia muy fuerte) Veracruz (lluvia muy fuerte) Campeche (lluvia fuerte) Hidalgo (lluvia fuerte) Querétaro (lluvia fuerte) San Luis Potosí (lluvia fuerte) Guanajuato (chubascos) Nuevo León (chubascos) Quintana Roo (chubascos) Tamaulipas (chubascos) Tlaxcala (chubascos y lluvias aisladas) Yucatán (chubascos) Colima (lluvias aisladas) Estado de México (lluvias aisladas) Guerrero (lluvias aisladas) Jalisco (lluvias aisladas) Michoacán (lluvias aisladas) Tlaxcala (lluvias aisladas) Zacatecas (lluvias aisladas)

Autoridades de protección civil llaman a tomar todas las medidas necesarias para recibir el frente frío 37 durante este fin de semana y estar seguros pese a las lluvias y el frío intenso.