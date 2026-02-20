¡Qué no se te olvide el suéter y el paraguas! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el frente frío 37 traerá consigo fuertes lluvias y frío intenso durante este fin de semana.
Los reportes indican que una masa de aire ártico del frente frío número 37 afectará a gran parte de las entidades de la República Mexicana, por lo que se pide a la población estar preparada.
Estados afectados por frente frío 37; habrá lluvias y frío intenso este sábado 21 de febrero
Este sábado 21 de febrero se espera un descenso en la temperatura a lo largo de todo el país debido al frente frío 37, que además traerá lluvias y frío intenso en al menos 14 estados:
- Hidalgo (lluvia fuerte y chubascos)
- Querétaro (lluvia fuerte)
- San Luis Potosí (lluvia fuerte)
- Veracruz (lluvia fuerte y chubascos)
- Chiapas (chubascos)
- Nuevo León (chubascos)
- Puebla (chubascos)
- Tamaulipas (chubascos)
- Campeche (lluvias aisladas)
- Guanajuato (lluvias aisladas)
- Oaxaca (lluvias aisladas)
- Quintana Roo (lluvias aisladas)
- Tabasco (lluvias aisladas)
- Yucatán (lluvias aisladas)
Asimismo, el SMN pronostica temperaturas bajo cero en el norte y noroeste del país; Baja California, Chihuahua y Durango podrían alcanzar hasta los -10 grados este sábado.
Frente frío 37 afectará a 22 estados el domingo 22 de febrero; los detalles
De acuerdo con los datos del SMN, la masa de aire ártico del frente frío 37 se extenderá en territorio mexicano durante el domingo 22 de febrero y afectará a cerca de 22 estados:
- Chiapas (lluvia muy fuerte)
- Oaxaca (lluvia muy fuerte)
- Puebla (lluvia muy fuerte)
- Tabasco (lluvia muy fuerte)
- Veracruz (lluvia muy fuerte)
- Campeche (lluvia fuerte)
- Hidalgo (lluvia fuerte)
- Querétaro (lluvia fuerte)
- San Luis Potosí (lluvia fuerte)
- Guanajuato (chubascos)
- Nuevo León (chubascos)
- Quintana Roo (chubascos)
- Tamaulipas (chubascos)
- Tlaxcala (chubascos y lluvias aisladas)
- Yucatán (chubascos)
- Colima (lluvias aisladas)
- Estado de México (lluvias aisladas)
- Guerrero (lluvias aisladas)
- Jalisco (lluvias aisladas)
- Michoacán (lluvias aisladas)
- Zacatecas (lluvias aisladas)
Autoridades de protección civil llaman a tomar todas las medidas necesarias para recibir el frente frío 37 durante este fin de semana y estar seguros pese a las lluvias y el frío intenso.