Este 18 de marzo de 2026, se reportan heladas en México debido a la presencia de una vaguada polar sobre el Golfo de México y una masa de aire ártico, fenómenos que provocarán un cambio en el clima y ambiente frío en gran parte del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), también se esperan chubascos, lluvias y efectos asociados al frente frío número 41, el cual continúa desplazándose sobre el territorio nacional.

El SMN informó que mantiene vigilancia sobre los efectos de esta masa de aire frío, responsable de reforzar el descenso de temperaturas en diversas regiones.

Estados afectados por la masa de aire ártico en México, que dejará heladas

Según reportes meteorológicos, del 18 al 22 de marzo de 2026, los remanentes de aire ártico ocasionarán bajas temperaturas, principalmente durante la noche y madrugada.

Los estados más afectados serán:

Estado de México

Ciudad de México (CDMX)

Puebla

Tlaxcala

Veracruz

Morelos

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Michoacán

Oaxaca

Además, se prevén heladas de -8 a 0 °C en zonas montañosas y campo abierto, mientras que en áreas urbanas las temperaturas oscilarán entre 1 y 10 °C, por lo que el clima frío persistirá durante los próximos días.

Temperaturas mínimas y heladas en México hoy 18 de marzo

Para este miércoles 18 de marzo de 2026, el SMN pronostica temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas, así como rangos de 0 a 5 °C en distintas entidades del país, así como en sus zonas serranas.

Las temperaturas de -5 a 0 °C con heladas afectarán principalmente a los siguientes estados:

Chihuahua (zonas serranas)

Durango

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Mientras que las temperaturas de 0 a 5 °C, se presentarán en: