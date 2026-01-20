Personal de seguridad de diversas dependencias mexicanas lograron la detención en el estado de Sinaloa de Joshua Jacob y Raymond Eugene, quienes son buscados por autoridades de Estados Unidos.

Así lo informó el Gabinete de Seguridad por medio de un mensaje en el que destacó que los sujetos son requeridos por autoridades de Montana, debido a acusaciones por distintos delitos:

Conspiración para distribuir sustancias controladas

Posesión de una metralleta

Participación en un crimen violento vinculado con drogas

Violación a la libertad condicional

El Gabinete de Seguridad del gobierno federal dio a conocer que autoridades mexicanas detuvieron en el estado de Sinaloa a Joshua Jacob y Raymond Eugene, sujetos que son buscados en Estados Unidos.

Joshua Jacob y Raymond Eugene, detenidos en Sinaloa (@GabSeguridadMX/X)

En una publicación compartida en redes sociales, el organismo resaltó que en las acciones que se desplegaron en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa participaron agentes de diversas dependencias:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Secretaría de Marina (SEMAR)

Fiscalía General de la República (FGR)

Instituto Nacional de Migración (INM)

Asimismo, detalló que Joshua Jacob y Raymond Eugene son requeridos por autoridades de Montana.

Trabajo bilateral permitió detenciones de Joshua Jacob y Raymond Eugene en Sinaloa

Al reportar que se lograron en el municipio de Mazatlán, Sinaloa las detenciones de Jacob y Raymond Eugene, quienes son buscados en Estados Unidos, el Gabinete de Seguridad indicó que las capturas fueron gracias a la cooperación bilateral.

Con respecto a ello, se explicó que los sujetos fueron asegurados como resultado de labores de inteligencia e intercambio de información con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Gracias a lo anterior, se resalta, los elementos federales ubicaron a los dos sujetos en calles de Mazatlán y se estableció que coincidían con las características de personas requeridas por autoridades de Montana.

La colaboración que se estableció para ejecutar las capturas, concluyó el Gabinete de Seguridad, es una muestra de que se consolida la cooperación internacional y se contribuye a la seguridad de México y Estados Unidos.