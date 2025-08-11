El Gobierno de Estados Unidos trasladó a México a 14 reos para ahorrarse 4 millones de dólares (más de 76 millones de pesos) en pagos de encarcelamiento.

La noticia se dio a conocer hoy lunes 11 de agosto a través de un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos, cuya adscripción pertenece al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En este sentido, se informó que los 14 ciudadanos mexicanos cumplían condenas por delitos relacionados con la distribución de drogas en Estados Unidos, mientras que la transferencia se realizó de conformidad con el tratado de transferencia de prisioneros entre Estados Unidos y el Gobierno de México.

Estados Unidos trasladó a México a 14 reos con 96 años restantes de sentencias

Hoy lunes 11 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre el traslado de 14 reos a México, el cual se dio por medio de acciones de la Oficina de Asuntos Internacionales con la asistencia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) del Departamento,

En ese marco, Matthew R. Galeotti, fiscal General Adjunto Interino de la División Penal del Departamento de Justicia, informó que el trasladó generó un ahorro de más de 4 millones de dólares al eliminar la necesidad de pagar los costos de encarcelamiento.

“El traslado de 14 reclusos federales a autoridades penitenciarias en México el viernes ha ahorrado a Estados Unidos más de 4 millones de dólares al eliminar la necesidad de pagar los costos de encarcelamiento por los 96 años restantes de sus sentencias combinadas”. Matthew R. Galeotti

“El Departamento de Justicia continuará con estas transferencias, de conformidad con nuestro tratado con México, para reducir los costos de encarcelamiento y aliviar la sobrepoblación en nuestras prisiones federales”, agregó el fiscal Matthew R. Galeotti.

Gobierno de Estados Unidos explica que los 14 reos pidieron ser trasladados a México para cumplir sus sentencias

En el mismo informe, el Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó que los 14 reos pidieron ser trasladados a México para cumplir sus sentencias, relacionadas con el narcotráfico en Estados Unidos.

"Solicitaron ser trasladados a su país de origen, y los gobiernos de Estados Unidos y México aprobaron estos traslados“. Departamento de Justicia

En esa relación de ideas, las autoridades estadounideneses señalaron que el traslado se dio en el marco del Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros, promulgado por el Congreso de Estados Unidos.

Aunado a lo anterior, se precisó que el programa es coordinado por la Unidad de Transferencia Internacional de Prisioneros (IPTU) de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, instancia que también administra los traslados internacionales de prisioneros basados en tratados.