IMSS fija fecha para consulta salarial tras protestas de trabajadores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el próximo 14 de octubre sus trabajadores decidirán si aceptan el incremento salarial de 6.8% aprobado por el sindicato de trabajadores del IMSS.

A través de un comunicado, el IMSS señaló que la consulta salarial será mediante el voto libre, personal, directo y secreto, con el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y la Secretaría del Trabajo.

IMSS convoca a consulta salarial el 14 de octubre tras protestas de trabajadores

Ante las recientes movilizaciones de los trabajadores del IMSS en varias entidades del país, el instituto aseguró que sus unidades médicas y hospitales siguen operando con normalidad.

Protesta de trabajadores del IMSS frente a Segob afecta Paseo de la Reforma (@MVSNoticias / X)

El IMSS afirmó que los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis permanecen garantizados, pese a las demandas de los trabajadores.

Asimismo, el IMSS anunció que el próximo miércoles 14 de octubre se realizará una consulta salarial para definir la postura de los trabajadores respecto al incremento propuesto del 6.8%.

El aumento contempla 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, sin embargo, trabajadores y jubilados expresaron su rechazo durante una mesa de diálogo instalada por la Secretaría de Gobernación.

Durante esta reunión, el grupo también solicitó el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la eliminación de las Afores, pero el IMSS destacó que esas demandas requieren modificaciones legales.

En su comunicado, el IMSS se dijo abierto a atender las demandas de sus trabajadores, así como atender los retos de operación, de abasto de medicamentos e insumos y los tiempos de espera.