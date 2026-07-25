Movimiento Regeneración Nacional (Morena) impulsa la revisión de academias militarizadas en el Senado, en respuesta al feminicidio de Dafne Zapata en una escuela militar de Tamaulipas.

Ante hechos que han conmocionado a la sociedad, como la muerte de la niña Dafne Zapata Quintos, el Senado no puede permanecer inmóvil y será necesario revisar la regulación y funcionamiento de las llamadas “escuelas militarizadas” Morena

Guadalupe Chavira, senadora de Morena, acusó que estas instituciones ponen en riesgo la vida e integridad de las infancias al permitírseles clases de tiro y a novatadas como en el caso de Dafne.

Sobre ese argumento, dio a conocer que Morena revisará el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, vigente desde 1943.

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En sesión, la también secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos calificó de anacrónico el ordenamiento de 1943, que permite realizar instrucción académica tipo militar desde los niveles primaria hasta técnica profesional.

Este modelo también permite clases de tiro para niños a partir de secundaria y utiliza rangos como en las fuerzas armadas, lo que permite que algunos alumnos ejerzan autoridad y control sobre otros, denunció Guadalupe Chavira.

Agregó que estas escuelas no tienen facultades para organizar campamentos de verano o para autorizar las ´novatadas´, por lo que no pueden permitirse nuevas tragedias como la ocurrida a Dafne.

La tragedia ocurrida con Dafne, de quien se investiga asfixia bajo el agua, nos debe llamar a la reflexión y a la acción. Esas escuelas no tienen facultades para organizar campamentos de verano o para autorizar salvajadas como las ´novatadas´, que terminaron en la muerte de una niña de 13 años supuestamente a manos de adolescentes que ahora seguirán su vida en la cárcel. Se debe investigar a las autoridades del plantel y hacer justicia Guadalupe Chavira, senadora de Morena

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La senadora morenista señaló que Dafne no fue la primera menor en morir en una academia militarizada, pues en 2025 se conoció el caso de Erick Leonardo Terán Torbellín, de 13 años.

En su momento, la familia denunció que el niño murió en circunstancias de maltrato físico a manos de una docena de estudiantes que lo golpearon en el campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin, en Morelos.

Mencionó que, de acuerdo con especialistas, no son casos aislados ya que en dichos planteles privados de corte militar se enseña con un enfoque jerárquico que impone disciplina mediante la violencia y el sometimiento.