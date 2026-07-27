La Depresión Tropical Siete‑E evolucionó rápidamente hasta convertirse en el huracán Genevieve de categoría 5, con vientos de hasta 260 km/h y rachas de 315 km/h.

Aunque su trayectoria proyectada indica que continuará alejándose de México, el huracán Genevieve provocará lluvias fuertes a muy fuertes en varios estados del país.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que Genevieve bajará a categoría 4 en las próximas horas y se degradará a tormenta tropical para el viernes 31 de julio, manteniendo efectos pluviales en distintas regiones.

SMN informa sobre la trayectoria del huracán Genevieve. (@conagua_clima)

Ruta del huracán Genevieve categoría 5, según la trayectoria proyectada

El huracán Genevieve ha llamado la atención porque es el primero en convertirse en categoría 5 luego del huracán Kristy que se formó en 2024. Sin embargo, se sabe que este no tendrá un mayor impacto en México por la trayectoria que proyecta.

Hasta el lunes 27 de julio de 2026, el huracán Genevieve estaba en Baja California en 855 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con una trayectoria proyectada al noreste a 20 km/h con vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México detalló que por el medio día de hoy el huracán Genevieve bajará a categoría 4, además de que “continúa alejándose de México”. Subrayando que para el viernes 31 ya será tormenta tropical.

Huracán Genevieve dejará lluvias en estos estados de México

El SMN informó que por la presencia del huracán Genevieve mientras se aleja de México sí habrá lluvias fuertes a muy fuertes, provocados, también, por otros fenómenos meteorológicos. Siendo estos los estados con lluvias para hoy:

Lluvias muy fuertes:

Sonora Oaxaca Chiapas

Lluvias fuertes:

Sinaloa Chihuahua Durango Nayarit Jalisco Colima Guerrero Puebla Veracruz

Chubascos:

Michoacán Estado de México Morelos Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos:

Baja California Baja California Sur Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Querétaro Hidalgo Tlaxcala Ciudad de México

Lluvias aisladas: