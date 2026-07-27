Felipe Calderón salió en defensa de Ernesto Ruffo tras su detención por presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal, pese a que casi una década antes lo había señalado por nexos con el cártel de los Arellano Félix.

En 2017, Felipe Calderón acusó al exgobernador de Baja California de “entregar” el estado a los hermanos Arellano Félix, mientras que ahora criticó lo que calificó como “justicia selectiva”.

El caso revive viejas acusaciones contra Ernesto Ruffo, incluso mencionadas por Joaquín “El Chapo” Guzmán en 1993.

Felipe Calderón vinculó a Ernesto Ruffo con el cártel de los Arellano Félix

Felipe Calderón criticó una supuesta “justicia selectiva” por la detención de Ernesto Ruffo, a pesar de que casi una década antes, en octubre de 2017 relacionó al exgobernador con el cártel de los Arellano Félix.

El 10 de octubre de 2017, Felipe Calderón compartió en X (antes Twitter) un mensaje donde aseguró que Ernesto Ruffo y su hermano, Claudio Ruffo, entregaron el estado a los Arellano Félix.

En ese entonces, compartió un enlace a una nota sobre esta presunta relación con el narcotráfico del exgobernador de Baja California de Jorge Fernández Menendez que actualmente no está disponible.

“RUFFO dilapidó esa gubernatura, él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano” Felipe Calderón

Felipe Calderón señaló una relación entre Ernesto Ruffo y los Arellano Félix (Felipe Calderón/ X )

Este señalamiento por parte de Felipe Calderón se dio luego de que Ernesto Ruffo criticara a la facción calderonista en el PAN luego de que Margarita Zavala renunciara a su militancia, el 6 de octubre de 2017.

Cabe recordar que durante el gobierno de Ernesto Ruffo en Baja California, miembros del cártel de los Arellano Félix contaban con “charolas” para circular por el estado sin problemas, recordó la periodista Laura Sánchez Ley.

El Chapo Guzmán también señaló a Ernesto Ruffo de vínculos con los Arellano Félix

En 1993, Joaquín, “El Chapo” Guzmán, señaló un vínculo entre Ernesto Ruffo y el cártel de los Arellano Félix durante su primera detención.

De acuerdo con el líder del Cártel de Sinaloa, Ernesto Ruffo otorgó protección a los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix en Baja California.

Además, El Chapo Guzmán aseguró que era Claudio Ruffo, hermano del gobernador, quien estaba asociado a empresas vinculadas con los líderes criminales.

Sin embargo, por estas acusaciones nunca hubo cargos formales contra el exgobernador, quien siempre negó dichos señalamientos.