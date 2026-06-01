El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado insistió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores para el Estado (CNTE) privilegiar el diálogo.

“Maestras y maestros de la Coordinadora (CNTE) queremos reiterarles una vez más que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación estamos abiertos, dispuestos a un diálogo respetuoso y constructivo”. Mario Delgado, titular de la SEP

Mediante sus redes sociales, Mario Delgado señaló que tanto la SEP como la Secretaría de Gobernación están dispuestos a revisar las demandas más relevantes.

Sin embargo, el titular de la SEP también rechazó la presencia de provocadores en las manifestaciones de la CNTE en Ciudad de México, sin mencionar la huelga nacional.

Mario Delgado insiste a la CNTE privilegiar el diálogo para alcanzar acuerdos

Para los integrantes de la CNTE, Mario Delgado reiteró que la SEP y Gobernación están en disposición de dialogar, por lo que los invitan a revisar de inmediato sus demandas.

Mediante el diálogo hemos construido acuerdos a favor del magisterio nacional.



Somos un gobierno democrático y respetuoso ante la libertad de expresión y manifestación pacífica. Rechazamos la participación de infiltrados que incitan a actos violentos.



Reiteramos nuevamente la… pic.twitter.com/HZuQYuiROj — Mario Delgado (@mario_delgado) June 1, 2026

Mario Delgado insistió a la CNTE a sentarse para priorizar el diálogo respetuoso y constructivo, para revisar las demandas legítimas y los temas relevantes

Entre las demandas está el derogar la USICAMM (Unidad del Sistema de Carreras para Maestras y Maestros), tal como señaló Mario Delgado.

Por lo que repitió su llamado a la CNTE a sentarse para crear una iniciativa en conjunto que elimine la USICAMM y además asegurar los derechos del magisterio.

El secretario recordó que este es uno de los acuerdos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su celebración del domingo 31 de mayo.

Ya que afirmó, son un gobierno democrático que respeta la libertad de expresión y manifestación, sin embargo, Mario Delgado también rechazó la presencia de provocadores.

Mario Delgado recuerda otros diálogos que derivaron en acuerdos con la CNTE

En el mismo video, Mario Delgado señaló los acuerdos que se han llegado con la CNTE mediante el diálogo, como el decreto que evitó el aumento de la jubilación, medida neoliberal.

Señaló que el decreto abolía la pauta de edad mínima para la jubilación de los maestros de la CNTE independiente de los años de servicio, que agregaron los gobiernos neoliberales.

La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 es una de las demandas de la CNTE, ya que afirman, disminuye sus pensiones al calcular los montos en UMAs (Unidad de Medida y Actualización).