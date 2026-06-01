Será el 21 de octubre que Slayer regrese a México para un único concierto como parte de la celebración de los 40 años del álbum Reign in Blood y estos son los detalles que debes conocer sobre los paquetes VIP.

Para los fans que buscan llevar la experiencia al límite del concierto de Slayer en México, habrá una serie de paquetes VIP:

VIP 1 “Postmortem” Rockstar for a Day: $16,729 MXN

VIP 2 “You Against You” Superfan Package: $8,815.25 MXN

Paquetes VIP de Slayer en México: precios, beneficios y qué incluye cada uno (@ailoviutl / X )

Conoce los detalles de los paquetes VIP de Slayer en México

Esto es lo que incluye cada paquete VIP para el concierto de Slayer en el Palacio de los Deportes:

“Postmortem” Rockstar for a Day

Acceso a una plataforma privada “viewing deck” frente al “Front of House” para disfrutar desde el concierto con una vista privilegiada Acceso a la sección Pista de pie con excelente vista al escenario Experiencia grupal de tour de producción, incluyendo una foto individual sobre el escenario Un póster de edición limitada del tour de Slayer previamente autografiado Un artículo de mercancía exclusivo VIP de Slayer Un laminado conmemorativo VIP y lanyard Acceso sin filas a un punto oficial de venta de mercancía del tour antes de la apertura de puertas al público Beneficios en sitio como check-in prioritario, personal de apoyo dedicado y acceso por carril prioritario al recinto antes de la apertura de puertas al público

“You Against You” Superfan Package

Un boleto general de pie en sección “Pista” Entrada anticipada al inmueble Un artículo de mercancía exclusivo VIP de Slayer Un laminado conmemorativo VIP y lanyard Acceso sin filas a un punto oficial de venta de mercancía del tour antes de la apertura de puertas al público Beneficios en sitio como check-in prioritario, personal de apoyo dedicado y acceso por carril prioritario al inmueble antes de la apertura de puertas al público

“You Against You” Superfan Package Nivel B

Un boleto premium con asiento reservado en las mejores secciones del inmueble Un artículo de mercancía exclusivo VIP de Slayer Un laminado conmemorativo VIP y lanyard Acceso sin filas a un punto oficial de venta de mercancía del tour antes de la apertura de puertas al público Beneficios en sitio como check-in prioritario, personal de apoyo dedicado y acceso por carril prioritario al inmueble antes de la apertura de puertas al público

Estas son las condiciones de los paquetes VIP de Slayer en México

Ticketmaster dio a conocer las condiciones de los paquetes VIP de Slayer en México:

Consulta Ticketmaster para conocer la ubicación específica

Sin participación de talento

La entrada anticipada y la activación para la venta anticipada de merch se llevarán a cabo minutos antes de la apertura de puertas generales

Todos los posters, items de merch y laminados se entregarán en el inmueble el día del evento en el horario asignado. No hay entregas posteriores ni envíos a domicilio

La activación para la venta anticipada de merch se encontrará dentro del inmueble. No incluye la mercancía

Los horarios de todos los beneficios y de todos los detalles de la experiencia (puertas de acceso, ubicación de carpa de registro, horarios de acceso y registro, etc.), se enviarán vía correo electrónico al titular de la cuenta Ticketmaster desde donde se realizó la compra tres días antes del evento.

Toda la información se comparte al titular de la cuenta que realiza la compra.